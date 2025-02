Avenida João Paulo ganha semáforo sonoro para trânsito mais seguro

A implantação do sistema de sinalização semafórica e faixa de pedestres no Km 04 da avenida João Paulo II, esquina com a passagem Santo Antônio, no bairro do Souza, em Belém, atende antiga demanda da população local. A medida beneficiará quem passa e mora na área. A estrutura foi instalada na manhã desta terça-feira (25/02), pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (SEGBEL).

A comunidade reivindicava melhorias na sinalização da via desde 2020. Os moradores acreditam que a implementação do semáforo e da faixa de pedestres fortalecerá a segurança viária e reduzirá os riscos de acidentes no local.

“Esse semáforo e essa faixa de pedestres serão fundamentais para a nossa comunidade, pois essa via registra muitos acidentes devido ao trânsito intenso e à alta velocidade dos veículos. Com essa mudança, teremos mais segurança na travessia, principalmente para crianças e idosos, garantindo nosso espaço nas vias de maneira protegida”, destacou Raquel Matos, moradora do bairro.

Além de reforçar a segurança, a nova sinalização melhora a acessibilidade. As botoeiras possuem sinal sonoro e inscrição em braille para auxiliar pessoas com deficiência visual. Para ativar o sistema, basta pressionar o botão até o som de voz e bip sonoro de confirmação. Durante a travessia, a botoeira emite bips que aceleram conforme o tempo se esgota, facilitando a orientação dos pedestres.

O idoso Eurico Almeida comemorou a instalação da sinalização, ressaltando as dificuldades que enfrentava ao atravessar a via. “Para quem tem dificuldade de locomoção, como eu, a travessia era um grande desafio. Antes, eu precisava me arriscar e, por andar devagar, ficava ainda mais exposto ao perigo. Agora, a situação vai melhorar muito para todos nós”, afirmou.

A SEGBEL realizou um estudo técnico pela Diretoria de Mobilidade para a instalação do novo sistema de sinalização, que levou em consideração as demandas da comunidade e as características da avenida, que é um importante corredor viário da cidade. Por isso, optou-se pela implantação de um semáforo de botoeira, acionado pelo pedestre.

“Houve um planejamento criterioso, incluindo análises de trafegabilidade, fluxo de pedestres, impacto no trânsito e alinhamento com as normas viárias. Optamos pelo semáforo de botoeira, que só ficará vermelho quando acionado pelo pedestre. Dessa forma, garantimos a segurança na travessia sem comprometer a fluidez do tráfego”, explicou Erick Miranda, diretor de Trânsito da SEGBEL.

De acordo com o titular da SEGBEL, Luciano de Oliveira, a secretaria pretende atender demandas das comunidades de Belém. “Estamos trabalhando para aprimorar a sinalização semafórica, horizontal e vertical da nossa capital, atendendo às demandas das comunidades que há tempos aguardam melhorias. Cada intervenção é precedida de uma análise técnica detalhada, garantindo que as mudanças implementadas realmente contribuam para um trânsito mais seguro”, ressaltou.

Até o momento, o órgão já revitalizou 17 faixas de pedestres em diferentes pontos da cidade. Deste total, 12 estão na avenida Augusto Montenegro, enquanto as demais foram distribuídas estrategicamente: uma no Conjunto IAPI, em São Brás, uma na avenida José Bonifácio, duas na avenida Brigadeiro Protásio e uma na avenida João Paulo II.

O secretário destacou, ainda, que as ações para melhorar o trânsito serão contínuas e realizadas em diferentes frentes, tanto por meio de estudos técnicos quanto pelo atendimento direto às solicitações da população.

“Desde janeiro, estamos revitalizando as faixas de pedestres da cidade e daremos atenção especial às que ficam em frente às escolas, entre outras ações, como o trabalho de nossos agentes. Além disso, a população pode encaminhar suas demandas por meio da Ouvidoria, e todas as intervenções serão baseadas em estudos técnicos para garantir um trânsito mais seguro para todos”, concluiu Luciano de Oliveira.