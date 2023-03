AVAO ganha nova diretoria e presidente promete: 'auxiliar quem precisa'

A Associação Voluntariado de Apoio à Oncologia (AVAO) já tem nova diretoria. A partir de agora, Sandra Silva Nascimento está por trás do comando da AVAO junto com a vice-presidente Maria do Carmo Santos, além de outras dirigentes. No mesmo dia do anúncio da nova direção, na sexta-feira (10), a Associação completou 24 anos de atuação.

As atividades foram retomadas em 2022 e intensificadas agora em 2023, após os dois anos da pandemia da covid-19, nos quais os serviços não foram suspensos. "A nossa meta é manter o trabalho, com a atenção aos pacientes e suas famílias, buscando sempre auxiliar a quem precisa portos da nossa Associação", destaca a presidente Sandra Nascimento.

História

Em 24 anos de atuação, a AVAO atendeu a mais de 3 milhões de pacientes e acompanhantes em sua sede na travessa 14 de Abril, no bairro de São Brás. São pacientes provenientes de bairros de Belém e de cidades no Pará e de outros estados que compareceram ao Hospital Ophir Loyola, para tratamento de câncer.

Esse atendimento da AVAO abrange a entrega de café da manhã e almoço e a prestação de outros serviços, como o repasse de fraldas e medicamentos.

A AVAO conta com 40 voluntários e parceiros entre pessoas físicas e jurídicas. " Eu estive na Presidência da AVAO desde 2001, e toda essa experiência foi muito importante, pelo crescimento que me proporcionou no sentido de amar ao próximo, de fazer aquilo que Jesus nos orienta; e vamos continuar atuando na AVAO e para isso pedimos a colaboração da população para doar fraldas simples, tamanho 'M' e 'G' ", ressalta Ana Klautau Leite, que acaba de deixar a Presidência da Associação.

Colaborações para a instituição podem ser encontradas pelo telefone: 3249-8450.