Audiência pública debate educação inclusiva para pessoas com deficiência em Belém

Pessoas com deficiência, em especial famílias e pessoas com autismo, gestores, professores, lideranças, alunos e pesquisadores estão convidados a participarem da Audiência Pública sobre Educação Inclusiva das Escolas Particulares de Belém, nesta terça-feira (23), no auditório sede do Ministério Público do Estado do Pará, localizado no bairro da Cidade Velha.

A audiência busca debater sobre os direitos de estudantes com deficiência no acesso, permanência, participação e aprendizagem. O público presente poderá apresentar suas demandas sobre o tema que serão considerados para a implementação de direitos.

A inciativa é do Projeto TEA da Ufra e do Grupo Mundo Azul, em parceria com o Ministério Público do Estado do Pará e a Defensoria Pública do Estado, e contará com a presença do presidente do Conselho Nacional de Educação, Dr Luiz Roberto Liza Curi.

Serviço:

Audiência Pública sobre Educação Inclusiva nas Escolas Particulares

Local: Auditório do Ministério Público do Estado do Pará - Rua João Diogo n. 100. Bairro Cidade Velha

Data: 23 de abril de 2024 (terça-feira)

Horário: 8 às 14h