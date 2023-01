Ato na praça Santuário repudia abordagem violenta da Guarda Municipal contra rappers de Belém

Após os rappers paraenses Thiago Gomes e Marcos Foroh relatarem que, no dia 19 de janeiro, na praça Santuário, em Belém, foram agredidos pelor agentes da Guarda Municipal, movimentos sociais e artistas se reuniram no local para um ato, na tarde desta segunda-feira (23). Os guardas envolvidos foram afastados, por determinação do prefeito Edmilson Rodrigues. Porém, a manifestação visa questionar a criminalização da cultura das periferias e de pessoas negras e pobres.

Além de movimentos sociais, participaram do ato outros artistas e praticantes de skate. Os skatistas sempre tiveram dificuldades em frequentar a praça Santuário e costumavam ser expulsos do local. Ainda na manifestação, estavam previstas batalhas de rap, com participação de Thiago e Marcos.

"Hoje é um dia que a gente vai protestar, vai resistir, fazer batalhas de rap, e mostrar que vamos ocupar não só a periferia, mas também lugares como essa praça", declarou Izabele Leite, presidente municipal da União Popular.

O ato foi anunciado no final de semana. Nesta segunda-feira, a praça ficou com os portões fechados.

Relembre o caso

Thiago Gomes e Marcos Foroh, dois artistas do rap paraense, relataram, nas redes sociais, que foram vítimas de uma abordagem truculenta da Guarda Municipal de Belém (GMB), na tarde de quinta-feira (19). Eles contam que estavam na praça Santuário quando agentes se aproximaram dizendo averiguar uma denúncia de consumo de drogas. Os artistas negam e o prefeito Edmilson Rodrigues garantiu que iria investigar a conduta dos servidores.

"Durante a abordagem, procedimento normal, perguntaram se tínhamos passagem pela polícia e, automaticamente, nós respondemos que éramos artistas. Nada foi encontrado com a gente, nenhuma arma, nenhuma droga. Durante a abordagem, um guarda disse que ia me levar preso e eu me desesperei, porque eu não tinha feito nada de errado eu tava rimando com o Markinhos", disse Thiago, no relato que postou nas redes.

Ainda no relato, Thiago disse: "eu fui algemado em praça pública, fui tratado que nem lixo, colocaram o joelho no meu pescoço e também forçaram meu braço com a algema. Um guarda sacou a arma para mim e eu não tento reagir. Na base da força, eu fui preso e levado para delegacia e acompanhei todo o procedimento de papelada algemado. Eu só peço que Deus proteja minha família e meus amigos para que o pior não aconteça! Eu sou artista, eu não sou bandido! Não merecia passar por isso!".