Ato marca um ano do fechamento do Restaurante Popular de Belém com protesto na rua Aristides Lobo

Um grupo de moradores, movimentos sociais e entidades ligadas à segurança alimentar realizou, por volta das 10h desta segunda-feira (2), um protesto na rua Aristides Lôbos para marcar um ano do fechamento do Restaurante Popular de Belém.

Durante o ato, os manifestantes cobraram a reabertura da unidade e distribuíram sopa para pessoas em situação de rua em frente ao espaço, que antes oferecia refeições a baixo custo para famílias vulneráveis.