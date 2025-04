Atlas da Amazônia Brasileira traz nova visão da região sob a perspectiva dos habitantes

Desconstruir estereótipos da Amazônia e mudar a perspectiva da região para o Brasil e para o mundo, sob olhar de saberes e ciências locais. Esses são os objetivos do Atlas da Amazônia Brasileira, que reúne 32 artigos, no qual são apresentadas questões centrais sobre a maior floresta tropical do planeta. O Atlas será lançado no dia 23 (quarta-feira), às 18h, na Casa Balaio, em Belém.

Serão realizadas duas mesas de debate com autores do Atlas e membros do Conselho Editorial, com foco no conhecimento e saberes dos territórios para ação e resistência e no protagonismo amazônidas na Crise Climática. O evento contará com a participação de jornalistas independentes, acadêmicos, ativistas, comunicadores amazônidas, gestores públicos e parlamentares.

VEJA MAIS

Segundo Aiala Colares, Membro do Conselho Editorial do Atlas, a publicação propõe uma radiografia da região para estrangeiros, servindo como contribuição para a defesa dos povos que estão na luta por justiça socioambiental. “Os textos que compõe o Atlas considero como importantes reflexões que tratam de uma Amazônia viva, que resiste em meio as contradições do desenvolvimento, portanto, dá visibilidade para questões que abordam os territórios indígenas, quilombolas, ribeirinhos, camponeses por uma perspectiva que denúncia as violações de direitos, e ter uma diversidade de autores de diversas áreas do conhecimento e ligados aos movimentos sociais diversos, dá esse caráter multidisciplinar e integrado a uma produção do conhecimento compactuado com a defesa floresta”, analisa.

O Atlas conta com uma abordagem temática ampla e serve como porta de entrada para o aprendizado de temas essenciais sobre a região. A publicação analisa as complexas relações que compõem o território, que vão desde a preservação ambiental e os saberes ancestrais, até a crescente violência e exploração ilegal, como na mineração. A obra também questiona o chamado “greenwashing” e propõe alternativas para um desenvolvimento sustentável e justo.

Para Regine Schönenberg, Diretora da Fundação Heinrich Böll no Brasil, o lançamento do Atlas é um marco para ampliar o debate sobre o futuro e os desafios da Amazônia. “Esperamos que o material possa estimular diálogos e inspirar soluções para as adversidades que a Amazônia e seus povos enfrentam, representativo de inúmeros conflitos entre o homem e a natureza”, afirma.

Confira a programação completa

Dia: 23 de abril (quarta-feira)

Horário: 18h às 22h

Local: Casa Balaio, Avenida Nazaré, 669, Belém

Diálogo 1

O Atlas da Amazônia Brasileira: Conhecimento e Saberes dos Territórios para Ação e Resistência, com Aiala Colares (Instituto Mãe Crioula), José Heder Benatti (CIDHA/UFPA), Julia Dolce (editora do Atlas da Amazônia Brasileira), Marcela Vecchione-Gonçalves (NAEA/UFPA e Grupo de Pesquisa ReExisTerra)

Diálogo 2

Protagonismos Amazônidas na Crise Climática: Desafios e Estratégias para Políticas e Ações Transformadoras, com Dep. Estadual Lívia Duarte (PSOL/PA), Pedro Martins (FASE), Raquel Tubinambá (UNB e Conselho Indígena Tupinambá do Baixo Tapajós - CITUPI).

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Camila Guimarães, repórter do núcleo de Atualidade de oliberal.com