Atacado por outros cães faminintos, cachorro vítima de maus-tratos é resgatado na Pedreira

Uma denúncia de maus tratos contra animais, divulgada nas redes sociais na manhã desta terça-feira, 10, causou revolta entre a população paraense. O vídeo mostra três animais agredindo uns aos outros, no bairro da Pedreira, em Belém. De acordo com os moradores do entorno, os animais estavam famintos e sendo vítimas de maus tratos, por isso começaram a se estranhar.



A Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), o Batalhão de Proteção Ambiental (BPA), da Polícia Militar, e a equipe do deputado estadual Igor Normando (Podemos), foram até o local denunciado e encontraram um dos animais que aparece nas imagens sendo mordida pelos outros cães. Ele foi resgatado e levado para avaliação médica veterinária. O animal apresentava uma lesão na pata. Após receber os primeiros cuidados médicos, o animal será levado para o abrigo "Lar da Dona Lúcia", na ilha de Outeiro.



O tutor dos cachorros foi preso em flagrante pelo crime de maus-tratos e está à disposição da justiça.

Como denunciar abuso, agressão ou maus-tratos contra animais?

Você pode ir à delegacia de polícia mais próxima de você para efetuar a denúncia pessoalmente;

As denúncias também podem ser feitas de forma anônima, através do Disque-denúncia Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa)

O número é 181

Você também pode denunciar pela internet, no www.delegaciavirtual.pa.gov.br

As denúncias abrangem quaisquer suspeitas de maus tratos contra animais, sejam cachorros, gatos, pássaros, cavalos etc.



De acordo com a Demapa, setembro de 2021 a fevereiro deste ano, 93% das ocorrências de violência contra animais foram solucionadas. Nesse período,155 animais foram resgatados ou apreendidos e encaminhados a tutores protetores da causa animal. De 74 procedimentos oficializados, 65 pessoas foram indiciadas por maus-tratos