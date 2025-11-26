Capa Jornal Amazônia
Árvore cai sobre muro e atinge fiação na rua da Marinha, na Marambaia

Não houve registro de feridos. O incidente foi registrado em meio a chuva rápida que caiu na capital paraense

O Liberal
fonte

Muro não ficou danificado com a queda da árvore (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Uma árvore caiu sobre o muro pertencente às Forças Armadas na manhã desta quarta-feira (26), na rua da Marinha, bairro da Marambaia, em Belém. Com o impacto, parte dos galhos ultrapassou a divisória e alcançou a calçada. Não houve registro de feridos. O incidente foi registrado em meio a chuva rápida que caiu na capital paraense.

A árvore, que estava seca, derrubou os fios ao atingir o muro e comprometeu parte da instalação elétrica, mas o poste não foi afetado. Apesar de atingir a fiação, o fornecimento de energia não foi interrompido.

Trabalhadores de uma obra próxima ajudaram a retirar os galhos que ficaram espalhados pelo chão. Como a queda ocorreu para dentro do terreno das Forças Armadas, não houve danos a veículos nem risco para pedestres que passavam pelo local no momento do incidente.

Em nota, a Equatorial Pará informa que a rede mencionada, localizada na Rua da Marinha, será de iluminação pública, e encontra-se sob responsabilidade da empresa contratada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP). A estrutura ainda está em fase de construção e está sendo instalada por uma empresa terceirizada responsável pelas obras da nova via.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Seop pedindo um posicionamento sobre o assunto.  
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

