Árvore cai em cima de ônibus no bairro do Umarizal e interdita via

Um ônibus da linha Sacramenta-Nazaré foi atingido por uma mangueira na travessa Soares Carneiro, esquina com a rua Jerônimo Pimentel, no bairro do Umarizal, por volta de 12h desta quarta-feira (23).

Com a queda, a árvore atingiu a fiação elétrica e interditou as vias. Motoristas precisaram subir nas calçadas para conseguir seguir trajeto. Ninguém ficou ferido. A árvore deu um estalo e caiu na hora em que o ônibus estava passando.

Equipes da Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) estão no local para orientar o trânsito. O Corpo de Bombeiros também está fazendo a retirada da árvore. Uma equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) está local. Também está na área uma equipe da Equatorial Energia para desligar a rede elétrica pra equipe do CBMPA fazer a retirada da árvore. A arvore é de grande porte, o trabalho deve seguir nas próximas horas.