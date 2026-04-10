Árvore cai e atinge carro na noite desta sexta-feira (10) no bairro do Marco, em Belém

Uma árvore de médio porte caiu no início da noite desta sexta-feira (10), na travessa Perebebuí, entre as avenidas Almirante Barroso e Romulo Maiorana, no bairro do Marco, em Belém. A árvore tombou de dentro do Bosque Rodrigues Alves e atingiu parte do gradil do espaço.

Com o impacto, um carro que estava estacionado no local também foi atingido. O veículo, um Fiat Uno, teve a parte traseira e o teto danificados. Ninguém ficou ferido.

O motorista do carro, identificado como Enzo Vinícius, de 20 anos, contou que estava dentro do veículo no momento do acidente, acompanhado de uma amiga.

“Estacionei o carro do lado do Bosque porque pretendia passear. E da feita que eu estacionei o carro, eu ainda estava dentro. Passaram só alguns minutos quando a árvore de repente caiu. Foi uma situação inesperada. Eu só tive um baque do teto do carro mesmo com a minha cabeça. Atingiu a minha cabeça. Mas mesmo assim não foi um baque tão grande. Ninguém se feriu de forma grave nisso. Mas mesmo assim é um negócio muito inesperado. Acabou dando esse prejuízo enorme para mim e meus familiares”, relatou.

Segundo ele, o carro é utilizado no dia a dia, principalmente para deslocamentos até a faculdade. O jovem destacou ainda que não houve qualquer sinal prévio de que a árvore iria cair.