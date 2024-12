Arquidiocese de Belém lança Ano Santo da Esperança com caminhada e missa neste domingo (29/12)

Em 2025, a Igreja Católica celebra o Jubileu da Esperança com o tema definido pelo Papa Francisco: “Peregrinos de Esperança”. A abertura da Porta Santa na Basílica de São Pedro, no Vaticano, no dia 24 de dezembro deu início ao Jubileu. Na Arquidiocese de Belém, o Ano Santo da Esperança foi inaugurado neste domingo, 29. Os fiéis das 107 paróquias e áreas missionárias se encontraram a partir das 9h na Paróquia Santíssima Trindade e saíram em caminhada para a Catedral Metropolitana de Belém, no bairro da Cidade Velha.

Na chegada à Catedral foi realizada mssa presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo de Belém, e concelebrada por Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém e Dom Antônio de Assis Ribeiro, Bispo eleito para Macapá.

A celebração contou com paroquianos de todas as 107 paróquias, diáconos, Vida Religiosa, Comunidades de Vida e Alianças, Associações, Pastorais, Movimentos e seminaristas. Para bem viver o Ano Santo da Esperança, serão realizadas atividades ao longo do ano na Arquidiocese de Belém.

Peregrinações ao longo do Ano Santo da Esperança

É uma prática que em cada Jubileu haja Igrejas destinadas às peregrinações dos fiéis católicos que desejam alcançar Indulgências Plenárias a si ou a entes queridos. Ficam estabelecidos como locais de peregrinação e indulgência durante o Ano Santo: a Catedral da Sé Metropolitana de Belém; Os oito Santuários Arquidiocesanos: Nossa Senhora de Nazaré, São Judas Tadeu, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Bom Remédio, São João Batista e Nossa Senhora das Graças, Santa Rita de Cássia, Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa e o Santuário Nossa Senhora do Ó. Eles serão lugares sagrados de acolhimento e espaços privilegiados para gerar esperança, e também locais para os fiéis lucrarem Indulgências durante todo o ano de 2025.

As Matrizes de cada Paróquia da Arquidiocese serão locais de peregrinação no dia de seu padroeiro, em meio a festividade.

Além dos locais de peregrinações, em todas as Igrejas haverá três sinais do Jubileu: Medalhão, com a logomarca do Jubileu – a ser colocado na parte externa, sobre a porta, bem visível, para anunciar o Jubileu a todos e convidar a participarem. No interior das igrejas, perto do altar, em lugar destacado, haverá uma vela com a ‘chama viva da esperança’ do Jubileu. Perto da vela do Jubileu, deverá ficar uma Cruz e uma bandeira com a logomarca e o tema do Ano Jubilar. Além disso, todas as festividades deverão ter a Esperança como temática central.