Arquidiocese de Belém divulga programação da Semana Santa 2024

Para os católicos, a Semana Santa é a semana mais importante do ano litúrgico e se segue ao final da Quaresma. E neste ano, o período marca entre 24 de março e vai até 31. A Arquidiocese de Belém divulgou a programação completa das ações religiosas desse período. Confira!

Programação Semana Santa

Domingo de Ramos (24)

Programação em todas as paróquias na Catedral começa com benção e procissão dos Ramos na Igreja Santo Alexandre às 8h30, em seguida a procissão para a Catedral Metropolitana, onde continuará a celebração.

Segunda-feira (25) a quarta-feira (27)

Serão os últimos dias do mutirão de confissão. Na quarta-feira, será realizada a procissão Luminosa do traslado da Imagem do Senhor dos Passos (Jesus carregando a cruz). A saída será da Catedral Metropolitana para a Basílica Santuário de Nazaré.

Quinta-feira Santa (28)

Missa do Crisma: A programação começa às 7h, na Catedral Metropolitana, com a oração das Laudes. Já às 8h, terá Missa do Crisma (Santos Óleos). Nesta celebração ocorre a renovação dos compromissos sacerdotais e bênção dos Santos.

Missa da Ceia: Ainda na Quinta-feira Santa, à noite, ocorre a Missa da Ceia do Senhor, com a cerimônia do lava pés, em todas as paróquias. Na Catedral Metropolitana a celebração será às 18h.

Sexta-feira Santa (29)

Procissão do Encontro: Senhor dos Passos, às 7h da Basílica Santuário de Nazaré. Saída da Imagem de Nossa Senhora das Dores, às 8h, da Igreja de São João Batista (Cidade Velha). O encontro das imagens será na Igreja de Nossa Senhora das Mercês.

Sermão do Encontro será às 10h30. Já o Sermão das Sete Palavras: será às 12h na Capela de Santo Antônio.

Litúrgica da Paixão do Senhor será às 15h em todas as paróquias. Na Catedral, às 17h, será o ato Amado, da Mãe, do soldado que o transpassou o lado.

Em seguida será o Sermão do Descendimento da Cruz. Depois, a Liturgia da Paixão, também na Catedral.

Sábado Santo (30)

Será celebrada a Vigília Pascal na Noite Santa, com programação própria em todas as paróquias. Na Catedral às 20h

Domingo de Páscoa (31)

Missa da Páscoa em todas às paróquias