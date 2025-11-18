Área de mata pega fogo na avenida João Paulo II, em Belém

Uma área de mata na avenida João Paulo II, em Belém, pegou fogo, na manhã desta terça- feira (18). A suspeita inicial é que o fogo tenha começado por conta da queima irregular de lixo. O registro foi feito por volta das 9h20, quando a fumaça ainda tomava conta da área, sentido Ananindeua.

A reportagem apura mais detalhes com o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e o IDEFLOR-Bio, para avaliar se a área é de preservação ambiental.