Após recuperação da covid-19, padre de Belém paga promessa no trajeto do Círio

Para agradecer a Nossa Senhora de Nazaré por ter se recuperado da covid-19, o padre José Adelson Maria Ramos das Mercês, administrador da Basílica Santuário, em Belém, decidiu pagar uma promessa caminhando pelo trajeto do Círio na manhã deste domingo (8). Após seis meses da alta médica, ele empenhou seu voto e fez o percurso da grande procissão para homenagear a padroeira da Amazônia.

Ele saiu às 7h30 da Catedral de Belém, no bairro da Cidade Velha, levando consigo dois pulmões, símbolos de sua cura, e seguiu pelas avenidas Portugal, Boulevard Castilhos França, Presidente Vargas e Nazaré, até à Basílica, onde celebrará a Santa Missa das 10h.

Histórico



Padre Ramos foi diagnosticado com a covid-19 e internado no Hospital Beneficência Portuguesa no final do mês de março. Passou exatos 11 dias internado, onde viveu longos momentos de angústia e incertezas. No dia 8 de Maio, Sexta-feira da Misericórdia, recebeu alta do Hospital para continuar seu tratamento em casa junto à Comunidade dos Padres Barnabitas, na Basílica Santuário de Nazaré.



No dia 31 do mesmo mês, Padre José Ramos presidiu sua primeira missa depois de ter a saúde restabelecida, celebrando junto com os filhos e filhas de Nossa Senhora de Nazaré a total recuperação. A experiência do covid-19 resultou no segundo livro escrito “A Quarentena de um Sacerdote: 11 dias de um pequeno calvário”, em que fez intrigantes descobertas, espirituais e corporais, no período que denominou “vivência de cruz e ressurreição”.