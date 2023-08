Após quase um mês de vendaval, restos de árvore continua comprometendo parada de ônibus, em Belém

Resquícios de uma árvore que desabou durante o vendaval que atingiu a Grande Belém, no dia 19 de Julho, ainda continua na avenida Assis de Vasconcelos, com a avenida Marechal Hermes, no bairro do Reduto, em Belém, na sede da Secretaria Estadual de Turismo (Setur). A árvore de grande porte também atingiu uma parada de ônibus da área.



A reportagem do programa Liberal Notícias, da Rádio Liberal, esteve no local, nesta segunda-feira (14) e flagrou que os restos do vegetal, que foi uma das 22 árvores que caíram na forte chuva e ventania, ainda não foram retirados de cima da estrutura da parada, após quase um mês da tempestade. A maioria das espécies caídas já foram retiradas, principalmente as árvores que estavam em meio às ruas e que foram cortadas para a liberação imediata das vias.

Galhos da árvore destruíram o ponto de ônibus, que teria sido recém-colocado no trecho. No local, também há cabos que seriam de operadoras e de fibra óptica, que estão jogados pelas calçadas e também cercam os entulhos oriundos do vegetal.



Após a queda, havia troncos e galhos caídos na via, além de ter atingido o interior da secretaria estadual. Os entulhos foram retirados da avenida, pois estavam interrompendo o fluxo de veículos. Entretanto, há troncos juntos aos cabos espalhados nas calçadas. Por conta da destruição do pavimento, há rachaduras e pedras que prejudicam a passagem de pedestres.



A reportagem solicitou nota para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), Setur e Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob). Não obtivemos retorno até o fechamento desta edição.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador de Atualidades)