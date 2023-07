Árvores do vendaval: Semma retira 10 das 22 que caíram em Belém

Dez das 22 árvores que caíram na quarta-feira (19), em virtude de um vendaval em Belém, já foram retiradas por técnicos da Prefeitura de Belém, e esse serviço deverá ser concluído até o final desta semana. A informação foi repassada, nesta segunda-feira (24), pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). De acordo com o órgão, a retirada do material vegetal entra agora na fase final, em parceria com a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan).

"Até o momento, dez das 22 árvores já foram completamente retiradas dos pontos onde caíram: Praça da República (cinco árvores) e avenidas Assis de Vasconcelos (duas árvores), Presidente Vargas (uma árvore), Generalíssimo Deodoro (uma árvore) e Nazaré (uma árvore)", comunica a Semma.

São recolhidos galhos e pedaços de troncos remanescentes da operação dos técnicos municipais iniciada ainda na noite da última quarta-feira (19).

No espaços urbanos

Equipes da Prefeitura de Belém atuaram desde às 7h desta segunda-feira (24) na limpeza da praça Waldemar Henrique, onde três árvores caíram; na travessa Apinagés com a rua do Tamoios, onde uma queda foi registrada, e na rua Manoel Barata com a travessa Padre Prudêncio, onde uma árvore caiu e parte de seus galhos atingiu uma banca de revista.

O retalhamento das árvores tombadas ocorreu de acordo com a escala de transtorno identificada pela Prefeitura de Belém, ou seja, foram retirados prioritariamente os vegetais que estavam obstruindo vias. O objetivo era liberar o fluxo de veículos e pedestres.

O trabalho de poda, retalhamento e retirada de troncos e galhos ocorre após a liberação da área pela concessionária de energia, a Equatorial, uma vez que há corrente de energia elétrica em contato com os vegetais, o que coloca em risco a vida dos trabalhadores, como informa a Semma. A Semma também conta com o apoio da Defesa Civil de Belém e Corpo de Bombeiros.

Poda

A Semma realiza, diariamente, podas nas árvores existentes em toda Belém, o que inclui os distritos do município. "Na maioria dos casos, são feitas podas de limpeza, porém há outros tipos de podas, como de correção de ramos, rebaixamento de copa, poda de formação e poda de livramento de fachada", como informa a Secretaria.

O serviço de poda deve ser solicitado diretamente na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Para registrar o pedido, é necessário apresentar documento de identidade com foto, informar a localização do vegetal (rua principal e perímetro) e o motivo do requerimento. Não são aceitos pedidos feitos por e-mail ou por telefone. Em caso de emergência, o Centro Integrado de Operações (Ciop) deve ser acionado pelo número 190.