Após quase 15 horas sem luz, moradores da Cidade Velha, em Belém, contabilizam prejuízos

Moradores do bairro Cidade Velha, em Belém, ficaram cerca de 15 horas sem energia elétrica. O problema começou depois das 23 horas de segunda-feira (22). A falta de iluminação causou transtornos aos moradores. O serviço foi normalizado às 14 horas desta terça (23).

A administradora Márcia Medeiros, 58 anos, reside na travessa Capitão Pedro Albuquerque, entre as ruas Ângelo Custódio e Rodrigues dos Santos. Segundo ela, a interrupção no fornecimento de energia começou por volta de 23h30. “Nós estávamos assistindo televisão e, de repente, escutamos um pipoco. Primeiro foi aqui nesse poste e depois passou para lá. Aí a gente começou a enxergar uns fogos, e acabou a luz”, contou.

Ela afirmou que foi para o quarto e abriu todas as janelas, “para bater um pouquinho mais de vento”. Márcia observou que faltou energia bem na hora de dormir. “Isso realmente gerou um grande transtorno. Eu tenho uma irmã que precisa ter remédio de alto custo. Então, de manhã cedinho, eu fui comprar gelo para colocar dentro de um isopor para não estragar”, contou.

Márcia disse que foi também foi necessário preparar logo a maior parte da comida que estava no congelador para não estragar o alimento. Ela também lembrou que seus pais são idosos. E contou ainda que, na noite de segunda-feira, o marido dela (Alexandre Sampaio) ligou para a Equatorial. “Agora que voltou a energia vamos ver qual foi o prejuízo maior”, afirmou.

O aposentado Jorge Andrade, 63 anos, reside na rua Rodrigues dos Santos: “Essa casa é toda climatizada. E, sem energia, fica impossível. Eu não dormi essa noite" (Foto: Carmem Helena/O Liberal)

O aposentado Jorge Andrade, 63 anos, mora na rua Rodrigues dos Santos, entre as travessas Gurupá e Capitão Pedro Albuquerque. “A falta de energia atrapalhou e muito”, contou. “Essa casa que eu moro não tem saguão. Aqui é toda climatizada. E, sem energia, fica impossível. Eu não dormi essa noite. Muito quente. Calor demais, carapanã e tudo. A água do bebedouro ficou quente”, contou.

Ele já estava se preparando para comprar gelo quando o fornecimento foi normalizado, por volta das 14 horas. “Eu pago bem caro de luz. Esse mês vou pagar R$ 3.300”, afirmou. “É tudo aclimatizado, tem cinco quartos aí. É impossível viver nessa casa sem isso. Então, é uma despesa imensa que eu tenho. Se eu atraso 15 dias, no 16º dia eles cortam de lá mesmo (de forma remota). A equipe nem vem aqui”, contou.

Em nota, a Equatorial Pará informa que normalizou, às 14h10, desta terça-feira, 23, o fornecimento de energia na travessa Capitão Pedro Albuquerque, na Cidade Velha, em Belém. Os técnicos da distribuidora realizaram a troca do transformador que atende a área. As equipes trabalharam para resolver a situação no menor tempo possível.

A empresa reforça que em casos de falta de energia, a situação seja informada nos canais de atendimento que funcionam 24h todos os dias, por meio da assistente virtual Clara no WhatsApp (91) 3217-8200, no 0800 091 0196, pelo aplicativo Equatorial Energia ou em uma de agências de atendimento presencial.