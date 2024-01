Após dois dias, passageiros de voo direto Miami-Belém tiveram suas bagagens recuperadas

Após dois dias, os passageiros do voo 8721, da Azul, que fizeram voo direto Miami- Belém, com chegada na capital paraense na última quarta-feira (10), receberam suas bagagens, na tarde desta sexta-feira (12).

A funcionária pública Melissa Barra Sobral, uma das passageiras que ficou sem as malas, confirmou a chegada das bagagens. “Nós fomos pegar as malas na tarde desta sexta. Eles informaram que chegaram 130 bagagens”, disse a passageira.

VEJA MAIS

Por meio de nota, a Azul lamenta os transtornos causados aos Clientes e informa que, “devido questões de ajuste de aeronave, as bagagens ficaram retidas no aeroporto de Fort Lauderdale e chegram hoje (sexta) ao Brasil. Ressaltamos que a Azul está em conformidade com a Resolução 400 da ANAC”, diz a nota.

Melissa estava em viagem com a família e diz que ao todo foram nove malas extraviadas apenas das pessoas que integram sua família.

Ela conta que saiu às 22h30 de Fort Lauderdale, na Flórida, e fez um voo direto para Belém, onde chegou aproximadamente de 6h desta quarta-feira (10). “Quando chegamos passamos pelo procedimento de apresentar o passaporte, na chegada, e quando estávamos apenas em cinco minutos de esteira um funcionário da Azul informou que as malas não chegaram”, relata Melissa.