Apagão no Brasil: Infraero garante que Aeroporto Internacional de Belém opera normalmente

Apesar do apagão, a Infraero garantiu que o Aeroporto Internacional de Belém “opera normalmente para pousos e decolagens, sem registros de impactos nos voos por conta da interrupção no fornecimento de energia elétrica que atingiu algumas cidades brasileiras nesta terça-feira (15)”. A informação foi dada, à Redação Integrada de O Liberal, por volta das 15 horas.

Mas, pela manhã, o apagão nacional deixou apreensivos muitos passageiros que se preparavam para embarcar no Aeroporto Internacional de Belém. Além de enfrentar o calor no ambiente, eles temiam passar longas horas naquele espaço. Havia companhia aérea fazia o check-in. Mas não estava despachando bagagem, porque as balanças estão sem energia para pesar as malas.

Pela manhã, a médica Kátia Tabosa, 62 anos, aguardava o momento de viajar para Macapá (AP). Ela veio a Belém para visitar a família. Apesar da dificuldade de se comunicar por telefone, ela contou que havia conseguido avisar sua família sobre a situação em Belém. A médica contou que, ao chegar no aeroporto, já havia apagão e dos possíveis problemas em decorrência dessa falta de energia. “A gente sabe que é uma coisa nacional. Energia, internet... A culpa não é da companhia. Ela vai voar como?”, afirmou ela, de 62 anos.

A previsão da viagem era 13 horas desta terça-feira. Mas Kátia Tabosa disse que, por causa do apagão, imaginava que sairia de Belém às 17 horas. “O pior cenário, para mim, é viajar 5 horas da tarde. Meu avião vem do Paraná e ainda vai passar em Brasília. É um efeito dominó”, afirmou. Até aquele momento, a companhia aérea ainda não havia dado uma previsão sobre o horário da viagem. “Como não tem previsão, eles nos ‘prendem aqui’”, afirmou.

Kátia Tabosa afirmou que era preciso ter calma e paz. "Até lá a gente fica na fé", disse ela. Enquanto não chegava a hora da viagem, a médica contou que ia lá fora do aeroporto, dar uma olhada, ou visitar alguma loja. Ela contou que já viveu um apagão de quase um mês em Macapá. “Sem internet e sem nada. Foi na pandemia. Pessoas morrendo em casa, sem ventilador. Sem nada. A gente no escuro”, contou. À tarde, a médica informou, à Redação Integrada de O Liberal, que já estava em Macapá e que o voo atrasou meia hora. “Um milagre”, disse.

A médica Kátia Tabosa aguardava a hora de viajar para Macapá: "Até lá a gente fica na fé" (Thiago Gomes/O Liberal)

VEJA TAMBÉM:

Voltando para o trabalho, engenheiro não sabia a hora que chegaria em Joinville

O engenheiro mecânico Raphael Piteira, 33 anos, também aguardava na fila, mas em outra companhia aérea, o momento de viajar para Joinville (SC), onde mora atualmente. Ele passou férias em Belém e estava retornando para seu local de trabalho.

A previsão do voo era 11h45. Só que, às 11h21, ele continuava na fila. “A informação que passaram pra gente é que tinha faltado energia na maioria dos aeroportos, inclusive aqui na capital. Estão fazendo check-in manualmente. Isso atrasou bastante”, afirmou ele, acrescentando que o sistema de refrigeração do aeroporto não estava funcionando. “Isso está trazendo um transtorno muito grande para quem vai viajar”, completou.

Até aquele momento, não havia a informação da hora do embarque. Apenas que o voo estava atrasado. Ele acreditava que o voo só deveria sair 15 horas. “Essa situação já está me prejudicando porque vou voltar a trabalhar. Estou voltando de férias. Tenha que ligar pra lá, fazer procedimento...”, disse. A estratégia, contou, era tentar ficar tranquilo. Ele já estava se preparando para um cenário de muito atraso. “E o voo que era para chegar às 18h30 no meu destino final só deverá chegar às 10 da noite”, estimou.