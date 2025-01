Ano Novo é oportunidade para encerrar ciclos e traçar novas metas de forma saudável

A chegada de um novo ano é sempre um momento de reflexão. Isso porque boa parte das pessoas usa a virada para refletir sobre os objetivos alcançados ao longo do ano e as metas para o próximo. É um período para fazer um balanço do que deu certo e do que não deu, entender os motivos para isso e traçar um novo planejamento.

Em entrevista à Liberal +, a psicóloga Danielle Call mencionou que costuma associar a época de fim de ano à música “Então é Natal”, da cantora Simone, que traz a seguinte frase: “Então é Natal. O que você fez?”. Segundo a profissional, essa pergunta pode causar angústia em alguns, justamente porque, em muitos casos, ao se perguntar isso, a pessoa não enxerga grandes avanços alcançados ao longo do ano.

Por isso, ela indica que, ao fazer essa reflexão, tudo seja anotado. “É importante colocar no papel para visualizar o que nós conquistamos ao longo do ano. À primeira vista, a pessoa pensa que não fez nada, e quando coloca no papel vê as metas alcançadas, os projetos realizados, os quilos perdidos, as mudanças. Isso é super importante, até mesmo para identificar o motivo pelo qual algumas metas não foram alcançadas”, afirmou.

Fim de ciclos

A virada do ano, que é vista como o encerramento de um ciclo para que outro se inicie, tem um efeito psicológico muito evidente para que se estabeleça novos planos para o ano seguinte, quase como uma nova esperança. “A mudança do ano e a mudança do ciclo trazem um recomeço, aquela sensação de poder reescrever a sua história. Aquilo que não consegui fazer em 2024, vou ter outra oportunidade de tentar em 2025”.

Neste momento, é importante avaliar também o que deve ser deixado para trás, de acordo com Danielle. Em dezembro, muitas pessoas se queixam de objetivos não alcançados, como um relacionamento que já não satisfaz ou um emprego que não faz mais sentido. Portanto, antes de criar novas metas, a psicóloga indica que todos tentem identificar os ciclos que precisam ser finalizados.

“É importante refletir sobre isso para perceber o que nos impede de sair desses ciclos. Se pensarmos em uma relação que está insatisfatória, o que nos deixa presos a essa relação? Às vezes é um medo e uma angústia de ficar sozinhos, e isso deve ser identificado. E nem sempre conseguimos fazer isso por conta própria e precisamos de uma ajuda profissional”, enfatizou a psicóloga.

Metas realistas

Outro ponto citado por Danielle é em relação à possibilidade de cumprir as metas estabelecidas. Para alcançar os objetivos, a pessoa em questão deve estabelecer metas palpáveis e realistas, de curto, médio e longo prazos, até para não se frustrar. “Se eu quero emagrecer 15 quilos, não posso estabelecer um mês para isso. Da mesma forma, se quero comprar um carro, preciso determinar um prazo realista. É sempre importante estabelecer metas possíveis”, avaliou.

Neste início de ano, segundo a psicóloga, é primordial que não se crie grandes idealizações. Uma dica que Danielle deu foi “dividir” as metas criadas para o ano de acordo com os meses. Ainda seguindo o exemplo da perda de peso, se uma pessoa quer perder 12 quilos em um ano, não deve esperar o resultado já nos primeiros meses. O ideal seria dividir a meta durante todo 2025, ou seja, criar o objetivo de perder 1 quilo por mês. Ela também destacou que é importante não focar muito no final do processo, e sim ir celebrando as pequenas vitórias.

Para realizar os planos estabelecidos até dezembro de 2025, será necessário um tripé: disciplina, rotina e mudança de hábitos. “Se você quer ser saudável e continua tendo os mesmos hábitos e frequentando os mesmos lugares, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Vai precisar mudar, sair da zona de conforto, ter disciplina e rotina. A rotina é o que nos sustenta. Só vai dar certo se isso for internalizado, se tornando algo do dia a dia, assim como acordar, escovar os dentes e ir para o trabalho. É a mudança de hábito”, destacou.

Medo do fracasso e ansiedade

O medo do novo pode paralisar algumas pessoas. Embora a ansiedade de um novo ano seja normal, principalmente com o desafio de novas conquistas, quando o sentimento se torna paralisante, pode ser um problema. Nesse caso, a indicação de Danielle é ir em busca de um profissional da área.

“Esses sentimentos são comuns, mas é importante perceber quando eles paralisam, para que possamos pensar em soluções. Quando percebo que tenho medo excessivo do fracasso, uma ansiedade, talvez seja a hora de procurar ajuda”, disse. O tratamento psicológico, de acordo com ela, pode ser preventivo, para identificar dificuldades e reagir a elas.