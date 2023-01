Ananindeua: Secretaria de Saúde promove mais uma edição do Corujão da Saúde

A Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), vai realizar, na próxima terça-feira (17), o Corujão da Saúde, que começará às 17 horas e encerrará às 21 horas, no Icuí.

O objetivo da campanha é atender os usuários do município que não têm tempo ou não conseguem ir às unidades básicas de saúde durante o dia, para que consigam ser atendidos no horário da noite, durante o Corujão da Saúde.

Nesta segunda ação do projeto, a Prefeitura informou que irá ofertar os seguintes serviços: testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C, consultas médicas; consultas de enfermagem, vacinação contra covid-19, HPV, meningocócica C, H1N, ACWY e sarampo. E, ainda, exames de PCCU (exame preventivo de colo de útero) na nova van dos atendimentos à saúde da mulher. Serão distribuídas senhas para atendimento, e a demanda será espontânea.

Para o atendimento, será necessário apresentar RG e Cartão do SUS. E, para a vacina contra covid-19, o cartão de vacinação. A equipe da Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat) também estará presente na ação com os serviços de atualização e inscrição no Cadastro Único.

Para ser incluída no CadÚnico, a família precisa ter renda mensal familiar de até três salários mínimos ou meio salário mínimo per capita (por pessoa). Dentre os benefícios do Cadastro Único estão a tarifa social de água e energia, Programa ID Jovem, CNH Social, isenção de taxa para concurso público, Benefício de Prestação Continuada (BPC) para idosos e pessoas com deficiência e Programa Bolsa Família, entre outros.

Para atualização, os documentos necessários são: carteira de trabalho, RG, CPF, título de eleitor e certidão de nascimento. Caso seja casado (a), certidão de casamento, RG e CPF do cônjuge.

Se houver outros moradores na residência do beneficiário é preciso apresentar RG, CPF, certidão de nascimento para menores de 10 anos e carteira de trabalho para maiores de 18 anos, além da declaração escolar da criança ou adolescente.