Aldeia Cabana terá posto de atendimento em saúde nos dias de Carnaval em Belém

O público que participa dos desfiles das escolas de samba no Carnaval de Belém contará com um posto para atendimento de urgência e emergência durante os dias de programação, que começa nesta sexta-feira, 23, na Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

O posto ficará localizado na dispersão, na Avenida Pedro Miranda, próximo da Travessa Lomas Valentinas, e funcionará durante todo o horário da programação carnavalesca neste fim de semana (dias 23, 24 e 25 de fevereiro) e na sexta-feira e sábado da próxima semana (dias 1° e 2 março).

Equipe médica no local

O espaço de atendimento manterá uma equipe composta por médico, enfermeiro, técnico em enfermagem, assistente administrativo e supervisor. O posto também disponibilizará medicamentos e equipamentos utilizados nos primeiros atendimentos.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estará de retaguarda no local, caso seja necessária alguma transferência de pacientes para atendimento especializado.