Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Alagamentos aumentam risco de doenças em Belém, alerta infectologista

Especialista aponta riscos de leptospirose, febre tifóide, dengue e infecções fúngicas após chuvas

O Liberal
fonte

Alagamentos aumentam risco de doenças em Belém, alerta infectologista. (Igor Mota/ O Liberal)

Com ruas e canais alagados em diversos pontos de Belém, o médico infectologista Alessandre Guimarães alertou que o contato com a água acumulada pode expor a população a doenças de veiculação hídrica, causadas por bactérias, vírus, fungos e parasitas. Entre os exemplos estão a leptospirose e a febre tifóide (bacterianas), gastroenterites virais e dengue (virais), micoses e esporotricose (fúngicas), além de parasitoses intestinais, transmitidas principalmente pela mistura da água da chuva com esgoto.

“Hoje, houve uma grande pluviosidade em Belém e isso fez com que muitos canais transbordassem, ruas ficassem alagadas. Essa água, em geral, não é só da chuva, ela se mistura com água de esgoto, e essa água traz riscos à saúde das pessoas que entram em contato com ela”, afirmou.

Segundo o médico, esse tipo de situação favorece as chamadas doenças de veiculação hídrica, que podem ser transmitidas aos seres humanos. “Nós chamamos esse tipo de ocorrência de doenças de veiculação hídrica, que podem ser doenças bacterianas, virais, fúngicas e parasitárias”, explicou.

Entre as doenças bacterianas, ele destacou a leptospirose como a principal preocupação. “A leptospirose é causada por uma bactéria que adentra em pequenos ferimentos da pele. Ela vem da transmissão de roedores, principalmente ratos, que ficam presentes em esgotos”, disse Alessandre, acrescentando que, durante os alagamentos, a bactéria pode estar presente na água e penetrar na pele de pessoas que tenham pequenas fissuras ou feridas. “É uma doença muito grave e que, inclusive, pode levar o indivíduo à morte”, alertou.

Outra doença bacteriana citada foi a febre tifóide, também chamada de salmonelose. “Ela é causada por uma bactéria chamada Salmonella Typhi e pode ser transmitida pela ingestão de água ou alimento contaminado”, explicou. O infectologista ressaltou que a contaminação pode ocorrer de forma indireta. “Muitas vezes a pessoa não só entra em contato com a água, mas coloca o dedo na boca ou no rosto, e assim ocorre a transmissão”, completou.

Doenças virais

Sobre as doenças virais, Alessandre Guimarães destacou que os alagamentos favorecem o acúmulo de água parada. “Água parada chama mosquito. E o mosquito transmite várias doenças, principalmente a dengue”, afirmou. Ele explicou que, embora o efeito não seja imediato, o risco aumenta com o passar dos dias. “Com as mudanças climáticas, o mosquito da dengue está se proliferando cada vez mais rápido”, disse.

Outra infecção viral citada foi a gastroenterite viral aguda, especialmente causada pelo rotavírus. “Esse vírus pode ser veiculado através da ingestão de água ou alimento contaminado”, explicou.

Micoses

No caso das doenças fúngicas, o infectologista alertou para o surgimento de micoses após o contato com a água dos alagamentos. “O contato com essas águas favorece a umidade, principalmente se a pessoa fica muito tempo com roupa molhada ou não faz uma boa higiene depois”, afirmou.

Ele também mencionou a esporotricose, que tem registrado surtos em Belém. “Não é uma doença diretamente de veiculação hídrica, mas pode haver possibilidade de transmissão em determinadas exposições”, explicou. Segundo ele, infecções fúngicas costumam exigir tratamento prolongado. “São doenças de difícil tratamento, ou pelo menos de tratamento prolongado, muitas vezes por mais de 30 dias”, disse.

Entre as doenças parasitárias, Alessandre Guimarães citou as parasitoses humanas, como ancilostomíase e necatoríase. “São parasitoses que podem ser transmitidas através da água”, afirmou, destacando que o cenário pode se transformar em um problema grave de saúde pública.

Prevenção

O infectologista também orientou a população sobre medidas práticas de prevenção. “Um dia desses eu precisei viajar, estava em um local todo alagado e precisava ir para o aeroporto”, relatou. “Eu coloquei saco nos pés, saco de gramatura reforçada para não romper. Saco de supermercado, em geral, não é muito bom para isso. E adentrei na água sem ter contato com ela”, explicou.

Ele também falou sobre a profilaxia medicamentosa em casos específicos. “Se a pessoa teve contato sabidamente com água misturada com esgoto, existem medicamentos antimicrobianos que a gente dá como profilaxia”, disse. “Ela toma um determinado antibiótico por sete dias justamente para evitar adoecer”, completou.

As vacinas também foram citadas como forma de prevenção. “Existe vacina para hepatite A, que é transmitida por água e alimento contaminados. Existe vacina para dengue”, afirmou.

Ainda de acordo com Alessandre, períodos de chuva intensa favorecem aglomerações, o que aumenta a transmissão de doenças respiratórias.

“Quando as pessoas se aglomeram, há maior transmissão de doenças respiratórias, como a gripe. Existe vacina contra a gripe, contra o vírus influenza”, explicou. Ele também citou a meningite. “Existe vacina contra meningite, e a gente, inclusive, está vivenciando um surto de meningite em Belém”, alertou.

O médico concluiu com um alerta sobre os efeitos posteriores aos alagamentos. “Tenho certeza que, daqui a mais ou menos uma semana, as unidades de saúde estarão lotadas de pessoas com gastroenterite, doenças respiratórias agudas e outras ainda mais severas”, afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

chuvas em belém

alagamentos em belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

POLÍCIA

VÍDEO: Assalto em plena luz do dia é flagrado em parada de ônibus perto do comércio de Belém

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos

29.01.26 8h42

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

MAIS LIDAS EM BELÉM

BELÉM

Dia de Iemanjá: veja como será a homenagem para a 'Rainha das Águas' em Belém

Nesta segunda-feira, 2 de fevereiro, é comemorado o Dia de Iemanjá. Essa data em homenagem a essa orixá, inclusive, conta com dois dias de celebração: 2 de fevereiro e 8 de dezembro

02.02.26 6h00

trânsito

Condutores da Grande Belém afirmam que fechamento de retornos na BR-316 dificulta o trânsito na via

Entre o Entroncamento e a Prefeitura de Ananindeua, três dos quatro retornos estão fechados

31.01.26 16h00

DEFESA DOS ANIMAIS

Manifestação em Belém pede justiça pela morte do cão Orelha

O evento reuniu centenas de apoiadores da causa animal na Praça da República

01.02.26 11h34

ALAGAMENTOS

Chuva alaga vários pontos em Belém na tarde desta segunda-feira (02)

Chuva forte que começou por volta das 15h fez o trânsito ficar lentos em ruas do centro

02.02.26 17h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda