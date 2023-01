Água: entenda como a substância ajuda no funcionamento de todos os órgãos do corpo

A água é muito importante para o funcionamento de todos os órgãos do corpo, além de transportar os nutrientes às células. Também auxilia a digestão, previne câimbras, protege o coração, melhora o funcionamento do intestino, aumenta a resistência física, regula a temperatura, lubrifica, acelera reações químicas e controla a pressão sanguínea.

E deve ser ingerida ao longo do dia, e não apenas ao acordar. É o que diz a nutricionista Vanessa Vieira Lourenço Costa, professora da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal do Pará. Um estudo realizado pelo National Institutes of Health (NIH), dos Estados Unidos, apontou que ingerir pouca água pode aumentar os riscos de envelhecimento precoce e doenças crônicas.

A pesquisa, publicada na revista eBioMedicine, contou com a participação de cerca de 15,7 mil pessoas entre 45 e 66 anos, que foram acompanhadas durante 25 anos.

A baixa ingestão de água reduz a sua excreção pela urina e suor, podendo trazer danos ao organismo, urina mais concentrada e de coloração mais escura por falta de hidratação favorece o crescimento de bactérias na bexiga, podendo evoluir para uma infecção urinária. A falta de água pode levar a confusão mental, o que, em idosos, é preocupante, disse Vanessa Vieira, que é doutora em Doenças Tropicais pela UFPA.

Em situações de desidratação, o corpo tenta compensar e isso pode causar estresse oxidativo, podendo ocasionar, sim, o envelhecimento precoce. Além disso, a pele precisa de água para ter mais viço.

Em indivíduos adultos, 70% do corpo é formado por água. Mas, nos idosos, pode chegar a 50%. Por isso, explicou a nutricionista, que a desidratação em idosos pode ocorrer de forma mais rápida. “Provavelmente, o idoso não irá pedir água. Então, o cuidador deve oferecer de forma periódica. Separar uma garrafa de água só para o idoso e, assim, monitorar o quanto de líquido o mesmo está ingerindo”, afirmou.

Ingerir água quando se está comendo pode prejudicar a digestão

“A ingestão ideal de líquidos é de 35 ml de líquidos a cada kg de peso, portanto, é importante calcular de forma individualizada”, disse a nutricionista Vanessa Vieira. Ainda segundo ela, não se recomenda ingerir água enquanto a pessoa estiver comendo, pois pode prejudicar a digestão e interferir na absorção de nutrientes.

Os principais sintomas da desidratação são: piora da memória e raciocínio, pele ressecada, mau hálito, dor de cabeça, tontura, fraqueza, fadiga, boca seca, batimentos cardíacos acelerados, câimbras e falta de elasticidade da pele.

Se a desidratação for grave pode provocar sede intensa, ausência de urina, respiração rápida, alteração do nível de consciência, convulsões, pele fria e úmida, chegando a ficar pegajosa, pressão arterial baixa, podendo levar até à morte.

Paulo Roberto Ferreira de Souza, 46 anos, mora no bairro do Guamá. Ele conserta ventilador e ferro elétrico. Disse que bebe quatro litros de água por dia. Afirmou que sempre teve o hábito de consumir muita água. “É o costume. É por saúde mesmo”, afirmou. Paulo Roberto disse que a falta de água no organismo pode paralisar os rins. E a pessoa ter que fazer hemodiálise. “É muito sofrimento”, afirmou.

Hemodiálise é o procedimento através do qual uma máquina filtra e limpa o sangue, fazendo parte do trabalho que o rim doente não pode fazer. Ele contou que, há muitos anos, um amigo dele morreu porque não tomava água. “Os rins paralisaram”, contou. Paulo Roberto tem uma garrafa de água e afirmou que consome o líquido a todo momento. “Toda hora. É espontâneo”, completou.

