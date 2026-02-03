Agentes de saúde protestam em frente à Sesma por atraso de repasse do Incentivo Financeiro Anual

Agentes comunitários de saúde e de combate às endemias de Belém realizaram, na manhã desta terça-feira (3), uma manifestação em frente à Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), na avenida Governador José Malcher, no bairro de São Brás. O ato, organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde Pública do Estado do Pará (Sintesp Pará), voltou a cobrar o repasse do Incentivo Financeiro Anual (IFA), que, segundo os servidores, não foi pago pela Prefeitura de Belém. A mobilização durou cerca de uma hora, começando por volta das 11h e encerrando perto das 12h.

Os protestos dos servidores já duram semanas. Na quinta-feira (22), os agentes realizaram a paralisação das atividades. Também foi realizada uma reunião com a prefeitura, junto ao Ministério Público do Trabalho (MPT), mas sem avanço nas negociações, até então.