Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Agentes de saúde de Belém protestam em frente ao MPT contra atraso de incentivo anual à categoria

O ato ocorre simultaneamente a uma audiência marcada para às 11h30, nesta quarta-feira (22), que irá discutir as reivindicações aprovadas em assembleia dos trabalhadores

Gabriel Pires e Fernando Assunção | Especial para O Liberal
fonte

Protesto mobiliza a categoria nesta quinta-feira (22) (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Agentes comunitários de saúde e de combate às endemias paralisaram as atividades nesta quinta-feira (22) e realizaram uma manifestação em frente ao Ministério Público do Trabalho (MPT), na avenida Governador José Malcher, em Belém, em protesto contra a falta de pagamento do incentivo financeiro anual devido à categoria pela prefeitura de Belém. O ato ocorre simultaneamente a uma audiência marcada para às 11h30, que irá discutir as reivindicações aprovadas em assembleia da entidade na última segunda-feira (19). 

A falta de pagamento do incentivo anual afeta mais de 2,5 mil servidores, como aponta a Sindicato dos Trabalhadores em Saúde Pública do Estado (Sintespe), e que a categoria pode entrar em greve, se necessário. A entidade também informou que a Prefeitura de Belém foi convocada para participar da reunião. O Sintespe, junto a outras entidades, formalizou a denúncia no Ministério Público sobre o não pagamento do incentivo financeiro anual, que a prefeitura denomina de "parcela extra". 

Segundo o diretor financeiro do Sintespe, Magno Cabral, em uma reunião realizada duas semanas antes, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) alegou que não efetuaria o pagamento porque o incentivo não havia sido depositado na conta do município. “Como é um recurso federal, a União transfere para o município e o município repassa aos agentes. Eles alegaram que usaram esse dinheiro para pagamento do 13º salário. A gente discorda dessa posição da prefeitura, porque o IFA [Incentivo Financeiro Anual] tem uma lei municipal, tem uma decisão judicial do TRT [Tribunal Regional do Trabalho] com relação ao direito da categoria”, afirma. 

“No ano passado, a prefeitura usou do mesmo argumento, porém parcelou o pagamento. Neste ano, nem isso eles querem fazer. A gente está pedindo o apoio do Ministério Público. Vamos acionar outros órgãos de controle também para nos ajudar nessa batalha. E, hoje, a gente está aqui para esperar uma posição do próprio Ministério Público do Trabalho com relação à cobrança dos trabalhadores”, acrescenta o diretor do Sintespe.

Protesto

Política nacional

Magno Cabral explica que o incentivo é uma política nacional de valorização das categorias, prevista na lei que as regulamenta. Ele ressalta que o valor corresponde a um salário da categoria, ou salário base, e é enviado anualmente pela União para o município de Belém e todos os outros municípios do país. “Alguns municípios no Pará já realizaram o pagamento. Um exemplo recente foi Marituba, que, assim que caiu o recurso, já realizou o pagamento aos agentes. Ananindeua está prevista para pagar no final do mês, porém Belém se recusa a realizar o pagamento”, observa.

“Nós não entendemos como é que eles pagaram o 13º [com o incentivo], se o 13º em Belém 40% foi pago em abril e o restante caiu no dia 5 de dezembro. E o recurso dos ACEs caiu no dia 26 de dezembro, não está batendo a conta. Que recurso foi que eles utilizaram para pagamento de décimo, se não foi o IFA?”, completa

Sobre o local escolhido para o ato, o diretor do sindicato explica: “A gente quer fazer com que os promotores, ou então o Ministério Público do Trabalho, entrem na discussão, porque, como são fiscais da lei, é preciso que façam com que ela seja cumprida. Temos uma lei nacional, uma lei municipal, e o município está se recusando a cumprir”, detalha Magno.

“A gente estava aguardando essa primeira audiência, que foi remarcada para hoje, às 11h30. Já estivemos aqui no Ministério Público outras vezes; há duas semanas, tivemos uma reunião com a Sesma. Também estamos buscando uma reunião com o prefeito, porque, na Sesma, nem o secretário de Saúde conversou com a gente. Quem nos atendeu foram apenas os diretores financeiro e jurídico, que se limitaram a informar que não iriam pagar. E isso a gente não aceita. Queremos conversar com o gestor”, reivindica.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

agentes de saúde

falta de pagamento
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

SAÚDE

Paraenses aproveitam atividade física ao ar livre em busca de leveza mental

Frequentadores do Portal da Amazônia explicam como a caminhada fora das academias traz benefícios para a saúde; Psicólogo clínico explica como o movimento do corpo libera substâncias que regulam o humor

18.01.26 13h26

BELÉM

UFPA cresce em excelência acadêmica e leva doutorados para o interior do Pará

Pós-graduação da UFPA avança em todo o Estado; reitor Gilmar Pereira celebra aumento de 100% nos programas de doutorado

14.01.26 12h48

MAIS LIDAS EM BELÉM

MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Técnicos administrativos das universidades federais do Pará paralisam atividades nesta segunda (19)

Apesar da paralisação, as aulas nas universidades não foram suspensas, sendo afetadas apenas as atividades administrativas

19.01.26 11h28

GREVE

Professores da rede municipal de Belém iniciam greve e pedem revogação de leis da educação

Categoria afirma que prefeitura ignora decisão judicial e denuncia prejuízos a alunos, professores e famílias

19.01.26 21h02

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Servidores da assistência social municipal entram em greve contra projeto que extingue a Funpapa

Sindicato aponta adesão à greve de 90% entre os servidores; novos atos e manifestações estão previstas para essa semana

19.01.26 17h55

CALOUROS

Listão das universidades: veja o cronograma dos resultados das instituições públicas do Pará

Nas próximas semanas, instituições devem anunciar as primeiras chamadas, dando sequência às etapas de matrícula dos candidatos

16.01.26 18h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda