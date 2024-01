Idoso de 73 anos sofre AVC e está precisando de leito de UTI há 11 dias

O agente de portaria Geraldo Rodrigues de Leão, 73 anos, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico e está internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade Nova 2, em Ananindeua, na Grande Belém, mas precisa urgentemente de um leito de UTI, pelo qual a família busca há 11 dias. Em nota enviada na tarde desta quarta-feira (17), a Sespa informou que "recebeu o pedido e está viabilizando o leito para transferência do paciente".

Márcia conta que Geraldo Leão sofreu o AVC no dia 6 de janeiro último e foi internado às pressas na UPA da Cidade Nova 2. "Ele foi para a Sala Vermelha (destinada a pacientes em estado gravíssimo). Eles queriam intubá-lo, mas como ele estava reagindo, nós não concordamos, e, então, ele foi para a Sala Amarela (enfermaria), onde permanece acamado junto a outros pacientes, aguardando por um leito de UTI", relata a filha do paciente.

Um médico na UPA disse à família de Geraldo que ele precisa desse leito de UTI com urgência, já que o AVC que sofreu é hemorrágico. Os familiares do paciente, primeiramente, buscaram por um leito na UPA, mas não deu em nada. Então, uma amiga da família, assistente social, orientou os filhos a buscar pelo MPPA, com foco na obtenção do leito de UTI.

"Nós estamos desesperados. Já acionamos o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), a Justiça intimou o Governo do Estado, via Sespa (Secretaria de Estado de Saúde Pública) e a Prefeitura de Ananindeua a providenciarem o leito, mas até agora, nada", enfatizou a filha de seu Geraldo, a cuidadora de idosos, Márcia Leão.

Família deu entrada em pedido de leito no MPPA

No sábado passado, dia 13, a família do paciente deu entrada em um pedido de leito ao MPPA em Ananindeua. No domingo (14), o MPPA informou aos familiares de Geraldo Leão que havia encaminhado a ação no sábado mesmo "e o juiz intimou a Prefeitura de Ananindeua e a Sespa para nfazerem a transferência para um leito de UTI".

Ocorre que nada acabou sendo providenciado pelas partes intimadas, e o MPPA ficou de informar ao magistrado sobre a situação atual do paciente. Nesta quarta-feira (17), o MPPA informou à família do paciente que o juiz ainda não fez nova manifestação no processo. "Hoje, quarta-feira (17), meu pai permanece internado na UPA, fez até um procedimento cirúrgico em uma artéria do coração para ter acesso à medicação, e nós estamos à espera de um milagre", declarou Márcia Leão.

Mas, na tarde desta quarta-feira (17), a Secretaria de Saúde Pública (Sespa) informou à Redação Integrada do Grupo Liberal que "recebeu o pedido e está viabilizando o leito para transferência do paciente". A família aguarda pela transferência do paciente a qualquer momento para um leito específico de UTI.