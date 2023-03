Acupuntura: técnica milenar chinesa pode aliviar dores e trazer bem estar aos pacientes

A acupuntura é uma técnica de medicina tradicional chinesa que utiliza métodos alternativos e terapêuticos para equilibrar as energias do corpo por meio de estímulos nas terminações nervosas. Mas, você sabia que ela também é capaz de prevenir doenças e tratá-las? A dor lombar, ansiedade, depressão, ciclo menstrual desregulares, o estresse, péssima qualidade de sono e infertilidade feminina são alguns dos vários problemas causados à saúde humana, que podem melhorar a partir do momento que o paciente passa a ser adepto do tratamento.

No Dia Mundial do Acupunturista, comemorado nesta quinta-feira (23), o biomédico acupunturista Matheus Medina, explica quais são os benefícios do recurso terapêutico. Segundo ele, as agulhas específicas conseguem estimular determinados pontos pelo corpo do paciente, promovendo a recuperação e manutenção da saúde.

“Ela ajuda a reduzir as dores de uma maneira geral, porque a acupuntura libera substâncias analgésicas em nosso corpo, que são ligadas aos locais. Também ajuda na ansiedade e depressão, mas são em casos leves a moderados, atuando junto com o medicamento”, complementou o biomédico. A avaliação pode custar de R$ 150 a R$ 200. Já por sessão, de R$ 100 a R$ 130.

De acordo com Matheus, a acupuntura também pode fazer benefícios a longo prazo, que vão sendo aderindo ao tratamento. Mas o profissional reforça, não adianta aderir ao método terapêutico esperando por “milagres”. Para ter um bom resultado, é importante aderir uma vida mais saudável e equilibrada.

“Nós batemos muito na tecla da higiene do sono, pois muitas vezes, no mundo em que vivemos, o sono prejudica tudo na vida do indivíduo. A alimentação e o exercício físico, aliadas como uma terapia múltipla, ajudam qualquer pessoa a ter uma vida melhor”, afirmou Medina.

Para quem a acupuntura é indicada?

O biomédico explicou que qualquer pessoa pode buscar a acupuntura para melhor o estilo de vida de uma maneira geral, mas também como forma preventiva. De acordo com o profissional, são recomendados fazer uso:

Idosos;

Pessoas com problemas neurológicos como dor de cabeça ou enxaqueca;

Pessoas com problemas ortopédicos como dor ciática, lombalgia ou artrite reumatoide;

Pessoas diagnosticadas com fibromialgia;

Pessoas com depressão leve a moderado, e claro, sendo aliado ao medicamento antidepressivos;

Pessoas com ansiedade leve a moderado.

Existem contra-indicações para se realizar acupuntura?

Matheus afirmou que, de maneira geral, não há contra indicações, porém, precisa ser analisado o quadro do paciente. No caso de gestantes no primeiro trimestre, é recomendado que elas façam acupuntura, mas o profissional precisa ser habilitado e saber quais pontos devem ser feitos e das limitações daquela mulher. Outros casos que o biomédico acupunturista pede atenção:

Uso de eletroestimulação em pacientes que tenham marcapasso;

Pacientes que tenham distúrbio de coagulação;

Pacientes que tenham algum tipo de alergia ao material da agulha.

Acupuntura pode ajudar mulheres em diversas fases da vida

A biomédica acupunturista Laura Fernanda, que atua na área de fertilidade integrativa, explicou que o método terapêutico pode ajudar bastante na saúde da mulher como o todo, por exemplo, na questão ginecológica na questão das cólicas; ansiedade; miomas; endometriose; síndrome do ovário policístico. Assim como também na saúde reprodutiva àquelas que querem engravidar - de forma natural ou Fertilização in Vitro (FIV)- ou evitar a infertilidade.

Laura reforça que “sentir dor” não é normal seja durante a menstruação, dor ao ovular, na relação sexual ou ao evacuar - quando se está menstruada. Segundo ela, são esses sinais que devem ser “escutados” pela paciente, e as incentivarem a buscar um especialista.

"Através dos estímulos que faz com a acupuntura conseguimos regular os hormônios, estimulando a produção de sangue e nutrientes para as artérias ovarianas, e para o útero. Mas para ser realizado o tratamento, precisa do encaminhamento do médico, pegamos os exames e complementamos com a medicina chinesa”, explica a biomédica.

São oferecidos a essas pacientes protocolos específicos que envolvem a aromaterapia, moxaterapia ou a auriculoterapia. Laura completa que tudo é trabalhado de forma “natural” para trazer bem estar a paciente.