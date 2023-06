Ação social alusiva ao Dia do Orgulho LGBTQIA+ movimenta e oferta serviços gratuitos no Centur

Para desconstrução de preconceitos e o desenvolvimento de uma sociedade igualitária, um mutirão feito em alusão ao Dia do Orgulho LGBTQIA+, coordenado pela ONG “Arte pela Vida” em parceria com outros órgãos do Estado, está sendo realizado, nesta quarta-feira (28), no Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves (Centur), no bairro de Nazaré, em Belém. A ação social começou às 8h e vai até às 17h, oferecendo serviços gratuitos de saúde, cidadania, assim como programações culturais. A ação integra a programação “Arraial de Todos os Santos”.

Além disso, haverá cadastro para o programa "Minha Casa, Minha Vida"; emissão de carteira meia passagem e sênior; emissão de RG; e emissão de Certidão de Nascimento. A realização é organizada em parceria com a Fundação Cultural do Pará (FCP), a Secretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh), a Coordenadoria da Diversidade Sexual (CDS), vinculada à Prefeitura de Belém, e o Governo do Estado. Ao longo do dia, haverá desfiles de moda, além da apresentação dos cantores Gutt Batidão e da cantora trans Amandha Cristhyna.

Francisco Vasconcelos, é um dos coordenadores da Arte Pela Vida. Ele conta que as atividades ofertadas são para celebrar o Dia do Orgulho LGBTQIA+, data comemorada nesta quarta (28). “A nossa participação é trazendo uma feira de empreendedorismo LGBTQIA+, não só para a comunidade, mas para toda Belém. Nós temos médicos, testagens, vacinas, orientações, aconselhamentos. Além disso, oferecemos serviços de cidadania. Estamos com o cadastramento no ‘Minha Casa, Minha Vida’ e as emissões das RGs, que é muito importante para essa população. Também vamos ter uma grande programação cultural, com desfiles, shows e apresentações de drags para celebrar o Dia do Orgulho LGBTQIA+”, relatou.

Francisco Vasconcelos e Davidson Porteglio, coordenadores da ONG "Arte Pela Vida", juntos com a diretora de Interação Cultural da Fundação Cultural do Pará, Cláudia Pinheiro. ()

Para Davidson Porteglio, que também é responsável pela ONG Arte Pela Vida, é imprescindível a participação de todos os belenenses no evento. “A Arte (Pela Vida) sempre está em lutas pelos projetos que levam dignidade, serviço, saúde e informação. No Dia Internacional do Orgulho (LGBTQIA+), a participação é super importante. É a desconstrução de preconceitos e a construção de uma sociedade igualitária e justa. (...) Nós queremos comungar que todos são iguais perante qualquer discussão ou projeto, que se venha fortalecer para construir um mundo melhor”, explicou.

“É a primeira experiência e, pelo o que estamos vendo, vai ser bastante exitosa. Trocamos o nome da competição ‘Miss Caipira Mix’, para ‘Miss Caipira da Diversidade’, como forma de representatividade. Trouxemos serviços de cidadania não só para eles (comunidade LGBTQIA+), mas para a população em geral. É um grande exercício de democracia e de união e respeito por todos”, concluiu Cláudia Pinheiro, diretora de interação cultural da FCP.

Confira a programação cultural completa:

8 às 17h: Feira da Diversidade.

8h às 10h: Programa Conexão (Rádio Cultura).

10h: Desfile de Moda Estilista Alcimara Braga.

11h: Desfile - Estilista Herculano Silva.

12h às 14h: Programa Balaio (Rádio Cultura) .

14 às 16h: Programa Sem Censura (TV Cultura).

16h: apresentação de Gutt Batidão.

16:30h: apresentação de Amandha Cristhyna.

17h - Encerramento da programação do dia.