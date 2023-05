Ação Pet: Ufra disponibiliza atendimento clínico gratuito para cães e gatos nesta sexta em Belém

Atendimento clínico gratuito para cães e gatos e orientações veterinárias aos tutores serão os serviços oferecidos gratuitamente nesta sexta-feira (05), das 8h às 14h, na 13ª Ação Pet, em Belém. Uma iniciativa da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), que vai disponibilizar os serviços no Ginásio de esportes da universidade, na Avenida Perimetral 2501, no bairro do Curió-Utinga. Estão previstas 200 senhas para atendimento, que serão distribuídas por ordem de chegada.

Precisa levar algum documento?

Para o cadastro, o tutor precisa ser maior de 18 anos e apresentar um documento de identificação e se, possível, ter em mãos a carteirinha de vacinação do animal, para que o médico possa avaliar quais vacinas já foram realizadas ou as que estão atrasadas. É importante que o tutor seja capaz de fazer a contenção do animal e que eles estejam com coleira ou em caixas de transporte, para evitar fugas ou acidentes.

Sem castração nem vacinação

Não serão feitas cirurgias (como castrações) e nem vacinação. No local, 12 médicos veterinários vão realizar atendimento clínico básico, incluindo vermifugações, curativos e aplicação de vitaminas, conforme explica a coordenadora da ação, a médica veterinária Nazaré Fonseca.

“Os médicos serão acompanhados por 74 alunos do 6º semestre da disciplina de Clínica de cães e gatos e que terão a oportunidade de acompanhar, na prática, como os profissionais atuam no atendimento aos animais”, complementa.

A Ação Pet já faz parte do calendário da universidade, sendo realizada uma vez por ano e destinada principalmente a atender os animais de pessoas de baixa renda e que não tem condições financeiras de levar o animal a um primeiro atendimento veterinário.