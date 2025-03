Ação oferece emissão de documentos, consultas e vacinação na Batista Campos, em Belém

Moradores de Belém terão acesso a emissão de documentos e serviços de saúde gratuitos durante uma programação especial de conscientização da Síndrome de Down, neste domingo, 23 de março. As atividades ocorrem na praça Batista Campos, a partir das 8h. A atividade é em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down, que foi celebrado na última sexta, 21.

Por meio da Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Direitos Humanos (Semcad), serão emitidos documentos. Já a Fundação Papa João XXIII (Funpapa) oferecerá atualização do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e para o atendimento do Família Acolhedora, prestando apoio a famílias interessadas em participar de serviços voltados para a inclusão de pessoas com deficiência.

VEJA MAIS

A Secretaria Municipal de Saúde Pública de Belém (Sesma), também presente na ação, oferecerá os serviços de consultas médica, aplicação de vacinas, verificação de glicemia, aferição de pressão arterial e verificação de oximetriae.

Vacinas disponibilizadas pela Sesma na ação:

Tríplice Viral

Febre Amarela

VIP (Vacina Inativada Poliomielite)

Influenza

Pneumocócica

Pentavalente

DTP (Difteria, Tétano e Coqueluche)

Meningo C e ACWY

HPV

Caminhada de conscientização

A tradicional "Caminhada Down" também será realizada, antecedendo a ação da Prefeitura de Belém no domingo. A caminhada é realizada pelo Núcleo Amazônico de Acessibilidade, Inclusão e Tecnologia (Acessar), da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), e sua rede de parceiros. O tema da edição desse ano é "Seja rede de apoio!".

Serviço:

Ação de cidadania e saúde em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down

Data: 23/3

Hora: 8h-12h

Local: praça Batista Campos