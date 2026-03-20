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Ação oferece emissão de documentos, atendimento jurídico e serviços de saúde neste domimgo, em Belém

A programação será das 9h às 13h, na Escola Alda Eutrópio, no Tapanã, com serviços gratuitos à população

O Liberal
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Atendimentos para emissão de RG serão oferecidos na ação (Foto: Reprodução | Agência Pará)

A Escola Municipal Alda Eutrópio, no bairro do Tapanã, em Belém, receberá uma ação social com emissão de documentos, atendimentos jurídicos e serviços de saúde neste domingo (22). A programação será das 9h às 13h, no colégio localizado na Alameda Sucupira, nº 40.

Durante a programação, serão oferecidos atendimentos para orientações relacionadas a divórcio consensual, pensão alimentícia, registro e retificação civil e reconhecimento de paternidade. Também haverá consultoria previdenciária e consulta de processos com orientação jurídica.

E ainda, a população contará com serviços de saúde, como aferição de pressão arterial, teste de glicemia, oximetria, avaliação antropométrica e testes rápidos para HIV e sífilis, além de atendimento fisioterapêutico básico e orientação alimentar e nutricional. A ação é promovida pela vereadora Raquel dos Animais. 

Serão disponibilizados serviços como emissão de RG, 2ª via de certidões (nascimento, casamento e óbito), carteira de trabalho digital, RG animal (SinPatinhas), 2ª via do título de eleitor, cartão do idoso, cadastro no GOV.BR, cartão SUS, 2ª via de CPF, educação em direitos e foto 3x4.

Para a emissão do RG, é necessário apresentar certidão de nascimento ou casamento (original e cópia), comprovante de residência e, se necessário, outros documentos que poderão ser incluídos no novo RG. A ação conta com o apoio da Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE), do Centro Universitário Fibra e da Polícia Civil do Pará.

Serviço

AÇÃO SOCIAL EM BELÉM

Data: 22 de março (domingo)

Horário: 9h às 13h

Local: Escola Municipal Alda Eutrópio - Alameda Sucupira, nº 40, Tapanã

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Palavras-chave

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Belém
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