Ação incentiva atividade física e oferta serviços de saúde na Praça Brasil nesta sexta

O Conselho Regional de Educação Física da 18ª Região realizará uma ação com serviços de saúde gratuitos à população no próximo dia 1º de setembro, em alusão ao Dia do Profissional de Educação Física. Será a partir das 7h, na praça Brasil, no bairro do Umarizal, em Belém. O evento é aberto ao público e gratuito.

A programação inclui exercícios físicos e aplicação de vacinas. Entre os imunizantes que serão ofertados estão: bivalente (contra a covid-19), influenza, sarampo, caxumba, rubéola, coqueluche e hepatite B. Também durante as atividades, haverá aulas de dança e de ginástica, além de orientações de saúde.

O público ainda terá a oportunidade de receber uma oficina de defesa pessoal para mulheres, aulão de mat pilates, aulão de ritmos e oficinas lúdicas. Além disso, profissionais de nutrição também realizarão atendimentos no local. Os interessados devem realizar inscrições por meio do telefone (91) 3223 - 6688, no entanto, não é obrigatória. A participação garante certificado de presença.

Serviço

Ação alusiva ao Dia do Profissional de Educação Física

Data: 1º de setembro (sexta-feira)

Horário: a partir das 7h

Local: na praça Brasil, localizado na travessa Dom Pedro I, no bairro do Umarizal, em Belém