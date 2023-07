Ação de saúde e cidadania encerra mês do Orgulho LGBTQIAPN+

O Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+ foi celebrado no último dia 28 e o mês de junho foi dedicado a visibilizar as lutas e reivindicações desta comunidade. Para encerrar as programações do mês do orgulho, a Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh) realizou uma programação da campanha “Pará para Todes” com serviços de saúde, jurídicos e sociais entre 9h e 12h.

Darlah Farias, advogada e coordenadora estadual da diversidade sexual pela Seirdh destacou a importância da campanha e também de ofertar serviços à população em espaço público, além de representar a culminância do mês do orgulho. "A programação encerra o mês do orgulho LGBTQIAPN+, é uma campanha 'Um Pará Para Todes' que é justamente colocar as políticas de estado para a comunidade. Fornecimento de serviços de saúde, de habitação, testes rápidos, retificação de nome social pela Defensoria Pública, fazendo uma grande operação de cidadania e direitos para nossa comunidade", pontuou.

A coordenadora também registrou que a defesa dos direitos às pessoas LGBTQIAPN+ não se restringem ao mês do orgulho e deixou um recado para a população paraense. "O recado que fica é, nós estamos reiterados na luta pela política para a comunidade LGBTQIAPN+, estamos trabalhando no plano estadual de políticas e direitos e que não se resume somente ao mês. Ele vem pra gente lembrar e ressaltar a luta que a nossa comunidade faz durante uma vida inteira", finalizou;

A ativista social, Isabella Santorinne, parabenizou a iniciativa e deixou o incentivo a população para que continuem buscando os seus direitos e cuidando de suas saúdes. "É muito importante para a nossa população. Não é todos os dias que trazemos o nosso público para um local, na área da saúde, porque sabemos que na área sofremos violações de direitos humanos", iniciou.

"Cuidar da saúde não deveria ser no mês do orgulho, e sim saúde para todes. Independente de identidade de gênero. Eu já fiz os meus testes, é muito importante. Sabemos que é importante conscientizar a juventude para se preservar e também se testar. Mesmo eu tendo um companheiro fixo, de seis em seis meses eu me testo", finalizou.