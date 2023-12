Abandono, fezes e lixo causam incômodo em praças no centro de Belém

A situação de abandono em diversas praças em Belém é motivo de reclamação entre moradores e turistas que frequentam os espaços. Nesta terça-feira (12), algumas pessoas que passavam pela Praça Dom Pedro II e Praça do Relógio, no bairro da Campina, cartões postais da capital paraense, relataram o acúmulo de lixo, fezes, urina e a grande criminalidade nos locais que deveriam ser de lazer. Além disso, o relógio da Praça do Relógio não funciona e está danificado.

Os relatos e queixas sobre o mau cheiro na Praça Dom Pedro II e Praça do Relógio é unânime. Além do já tradicional e comum odor dos peixes, populares contam que não suportam o fedor de fezes e urina que exala nos locais. O autônomo Valber dos Santos, de 45 anos, que trabalha há cerca de uma década no local, diz que a situação é recorrente.

“Aqui na Praça Dom Pedro II, de vez em quando encontramos fezes perto da árvore onde a gente trabalha. Fica cheio de fezes aqui e para tapar o odor, somente jogando areia. Falta limpeza, falta mais segurança, não tem guarda para inibir esses negócios. Falta um pouco de tudo. Tem muitos moradores de rua, a gente vê eles urinando de manhã. A noite que acontecem as coisas piores, que é quando eles fazem as necessidades”, afirma Valber.

Para a aposentada Maria José Viana da Cruz, de 75 anos, que passa pela praça Praça Dom Pedro II, em certos momentos do dia é impossível aguentar o forte odor de urina.

“Sempre passo por essa praça. Aqui é horrível esse fedor de urina. Tudo aqui tá mal tratado, muito feio, ruim. Sempre que passo vejo gente urinando. Devia ter alguém para fiscalizar, para ver se paravam mais e ficava mais cheiroso. Muito ruim a gente passar aqui e ficar com esse mau odor. Falta de cuidado com a praça, a prefeitura deveria cuidar melhor. Além disso, o povo deveria ter consciência, mas eles não ajudam. Todos deveriam cooperar sobre isso”, diz a aposentada.

Os relatos da população é que muitas pessoas acabam evitando passar pela praça devido ao odor, sujeira e medo da criminalidade. Segundo a Clara Nogueira Campos, estudante de 19 anos, que vai á praça para atividades com amigos da faculdade, é difícil se sentir segura no local.

“É bem claro o abandono. Ainda mais pela sujeira, o mal cheiro de fezes e xixi, o estado em que se encontra a praça. Não me sinto segura de andar por aqui, pois é muito perigoso e principalmente nessa praça Dom Pedro II. De dia é perigoso para gente. Deveria ser uma praça para passear com crianças e a família. Mas não é essa a realidade que a gente vê. Vemos muito descaso com o que deveria ser patrimônio público. Sobre essa questão de cheirar a fezes e a urina, aqui tem muitos moradores de rua, então mostra que falta um serviço público que preste apoio a população”, destaca a estudante.

Cartão postal abandonado

Bem ao lado da Praça Pedro II fica a Praça do Relógio. O local, que é considerado cartão postal de Belém e já foi palco para diversos artistas da música paraense e nacional, atualmente é motivo de lamentação dos moradores da área.

“Esse abandono é uma dificuldade em valorizar nossas praças, principalmente o cartão postal que é a Praça do Relógio. Em outros países o turismo é muito bem desenvolvido. E a gente tem muito potencial, se comparado com outros locais. A questão é que nessas outras cidades o poder público tem mais cuidado. Aqui na praça do relógio não tem esse cuidado”, diz Claudiane Barbosa, de 38 anos, pedagoga que frequenta o espaço.

Segundo ela, o local está há muito tempo desamparado pelo poder público. “A gente vê pessoas dormindo no monumento histórico, o relógio não funciona. Como podemos querer que Belém, um local tão acolhedor e que tem um cartão postal maravilhoso, continue sendo desvalorizada?! Dinheiro tem, pois se não tivesse, não teriam tantas obras pela cidade. Esse local é lindo, mas a falta de zelo deixa a desejar em vários aspectos”, declara Claudiane.

De acordo com Rosa Helena, de 52 anos, que atua como vendedora no local, faz muito tempo que a praça passou pela última revitalização geral. “Essa praça do relógio está abandonada, pois não temos mais uma prefeitura para vir aqui cuidar das coisas para gente. O relógio tá aí, todo o tempo parado. Sempre que a pessoa vem está marcando a mesma hora. Aqui fica cheio de lixo, animais, urubus que tomam conta, às vezes esses rapazes moradores de rua, que ficam jogados aqui. Infelizmente estamos abandonados, não somente essas praças, mas toda essa área do Ver-o-Peso”, reclama.

A Redação Intergrada de O Liberal entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e a Guarda Municipal e aguarda retorno.