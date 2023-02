Abaetetubense será a primeira mulher a comandar o Hospital Geral de Belém

A tenente-coronel médica Dinalva Ferreira da Costa do Carmo será a primeira mulher a assumir a direção do Hospital Geral de Belém (H Ge Belém). A cerimônia de passagem de direção da tradicional unidade ligada à 8ª Região Militar (8ªRM) será realizada nesta quarta-feira (15), às 17h30, na sede do hospital, em Belém. Na ocasião, o coronel médico José Ricardo Lopes passará o cargo, após dois anos à frente da Organização Militar.

Natural do município de Abaetetuba, no nordeste do Pará, a tenente-coronel Dinalva assume a unidade de Belém com a expectativa de dar continuidade ao trabalho desenvolvido em favor da saúde de militares e dependentes.

No H Ge Belém, a nova diretora vai liderar um efetivo de 357 militares. A unidade hospitalar é o principal apoio em saúde à Família Militar na Guarnição de Belém. É também referência para receber pacientes das Organizações Militares no âmbito do Comando Militar do Norte (CMN) e da 8ª RM. Atua em evacuação de urgência e tratamentos eletivos, além de prestar apoio em saúde às missões do Exército na região Amazônica. Também presta serviços à sociedade, ao ofertar vacinas dentro do calendário oficial de imunização, do Ministério da Saúde.

Ao ser nomeada para o cargo de diretora do Hospital Geral​​ de Belém, a médica estava à frente do Posto Médico de Guarnição de Belo Horizonte (PMedGuBH), em Minas Gerais. “Fiz o Curso de Comando e Estado Maior do Exército, no qual somos preparados para assumir cargos de direção e chefia. Fui nomeada para a Chefia do Posto Médico de Guarnição de Belo Horizonte, ficando à frente de janeiro de 2020 a 2023. Tudo isto me traz expectativas muito boas para enfrentar os desafios de comandar uma Organização Militar de Saúde do nível de complexidade de um Hospital Geral”, afirma.

Médica formada pela Universidade Federal do Pará (UFPA), a tenente-coronel Dinalva possui especializações em Clínica Médica pelo Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB), em Perícia Médica pela Fundação Unimed e em Ciências Militares pela Escola de Comando e Estado do Exército (ECEME).

Pioneirismo feminino

Ao ser aprovada no Concurso do Exército Brasileiro, em 2000, a então 1º tenente-aluno médica Dinalva ingressou na 4ª turma de mulheres no Serviço de Saúde, da Escola de Saúde do Exército (EsSEx). Vinte e três anos depois, ao assumir a direção do H Ge Belém, a tenente-coronel Dinalva assume também um pioneirismo feminino na área militar.

Segundo dados do Comando Militar do Norte (CMN), o efetivo de militares nos Estados do Pará, Maranhão e Amapá corresponde a 9.166. Destes, 487 são mulheres.

Esse número é ainda mais seleto ao considerar as mulheres que chegam ao posto de oficial superior. Em todo o CMN, são 12 as representantes femininas no posto de major e cinco como tenentes-coronéis, sendo a nova diretora do hospital uma delas.