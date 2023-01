8ª Região Militar tem novo comandante; antecessor vai para missão da ONU no Congo

O General de Divisão Alcio Alves Almeida e Costa assumiu o comando da 8ª Região Militar - Região Forte do Presépio, em solenidade realizada nesta quinta-feira (12), no 8º Depósito de Suprimento (8º D Sup), no bairro da Pratinha, em Belém. Ele substituirá o General de Divisão Otávio Rodrigues de Miranda Filho, que foi designado para exercer o cargo de Force Commander na Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Congo (Monusco).

A cerimônia de passagem de comando teve início com a inauguração do retrato do General Miranda Filho, após um ano e quatro meses no Comando da Região Forte do Presépio. A imagem irá compor a galeria dos antigos comandantes da 8ª RM. Para o novo comandante, Oriundo do Comando de Operações Terrestres (Coter), o desafio agora é dar suporte ao Comando Militar do Norte (CMN), para torná-lo cada vez mais operacional.

“A 8ª RM é um comando logístico e administrativo que presta todo suporte na área do CMN e suas unidades. Então, a expectativa é de bastante trabalho e realizações. O CMN cresce cada vez mais em suas atividades, aumenta a quantidade de suas operações e o desafio é exatamente esse: tornar o Comando cada vez mais operacional na defesa da Amazônia Oriental”, destaca.

Conhecida como a Região Forte do Presépio, a 8ª Região Militar é uma das doze institucionalizadas pelo Exército Brasileiro. Com 115 anos completados no último dia 4 de janeiro, a unidade da Força Terrestre promove apoio logístico e administrativo às Organizações Militares do Comando Militar do Norte (CMN).

Em sua história, a 8ª Região Militar carrega traços ligados à fundação de Belém, como o próprio Forte e o Complexo Feliz Lusitânia, que já foi sede de instituições militares e hoje abriga acervo da história da cidade. O Comando da unidade, instalado em março de 1909, recebeu a denominação de Quartel General. Com abrangência no Pará e Amapá, o local funcionou, provisoriamente, no quartel do extinto 34º Batalhão de Caçadores, no bairro de Nazaré.

A 8ª Região Militar tem a missão de prover o apoio logístico e administrativo às 31 Organizações Militares do Comando Militar do Norte (CMN), sediadas nos estados do Pará, Maranhão e Amapá, a 8ª RM ainda contribui com a segurança da sociedade brasileira ao fiscalizar produtos controlados. dentro da estrutura, conta com 8º D Sup; Parque Regional de Manutenção (Pq R Mnt/8); Comissão Regional de Obras (CRO/8); Hospital Geral de Belém (H Ge Belém) e Hospital da Guarnição de Marabá (H Gu Marabá).