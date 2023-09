A 34ª Semana do Japão em Belém termina neste sábado (16)

Encerra neste sábado (16), no dia do imigrante, a 34ª edição da Semana do Japão em Belém, que durante sete dias de programação buscou mostrar a cultura japonesa em diversas modalidades. Quem ainda não visitou o evento e deseja ir no dia do encerramento, é importante ficar atento, pois na edição deste ano ocorre em dois locais: nas dependências da Associação Pan-Amazônia Nipo-Brasileira (APANB) e também no estacionamento de um supermercado, que fica no mesmo quarteirão da associação, na travessa 14 de abril.

Todos os anos, a Semana do Japão ocorre nesse período do ano, pois 16 de setembro é marcado o dia do imigrante. O Presidente da Associação Pan-Amazônia Nipo-Brasileira (APANB), Adnaldo Souza Kunimune, explica que em 16 de setembro de 1929 chegaram os os primeiros imigrantes japoneses ao Pará, por isso, essa data ficou como um da marco da imigração japonesa no Pará.

Sobre a programação, o presidente da APANB destaca que além do que já acontecia nos anos anteriores, a 34ª edição veio com novidades. “A ideia é sempre trazer algo novo, esse ano nós conseguimos trazer um professor de São Paulo, que já há um tempo nós estávamos precisando para os grupos de Itaicó (instrumento musical)”, diz o presidente.

Outras oficinas, como escrita japonesa com pincel, dobradura de papel, corte de imagens por meio do papel, culinária e entre outros. Diante de toda a programação a expectativa expectativa é que mais de duas mil pessoas tenham passado até o final do eevento.

A artista plástica, Thais Terumi, está com a exposição “Origens”, que trata sobre sua origem que vem do Japão. “ Meus avós nasceram no Japão e eu nasci aqui em Belém. Então, essa exposição tem muito isso da cultura oriental. Tem quadro representando o Monte Fuji, as cerejeiras. Tem quadros também que representam a mistura da minha cultura do Pará com a japonesa", explica.

A semana do Japão é realizada com o intuito de promover as diversas linguagens da cultura japonesa e também de mostrar a união entre as culturas, entre Japão e Pará.

Antes de a festa começar, às 17h, o tráfego na Travessa 14 de Abril será fechado, no perímetro entre as avenidas Gov. Magalhães Barata e José Malcher, para a apresentação da dança folclórica e banda Kotekitai. A partir de 19h, será realizada a roda de dança folclórica (Bon-odori) na sede da Associação.