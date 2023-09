34ª Semana do Japão em Belém garante programação especial; confira

A 34ª edição da Semana do Japão em Belém irá ocorrer do dia 11 a 16 de setembro. A programação, que está prevista para ser realizada nas dependências da Associação Pan-Amazônia Nipo-Brasileira (APANB), prevê reunir centenas de pessoas das comunidades nipo-brasileiras do Estado para atividades que demonstram o melhor de cada cultura e país de origem. O evento também celebrará o “Dia Municipal do Imigrante Japonês” e o “Dia da Imigração Japonesa no Pará”, comemorado no dia 16 de setembro.

A organização busca mostrar, com atividades interativas, mais detalhes sobre cada país dos participantes nipo-brasileiros. Aberta a todos os públicos, a Semana do Japão em Belém vai contar com várias oficinas. Entre elas: culinária, dança folclórica, Koto (instrumento musical de cordas), Ikebana (arranjo floral), Kirigami (corte em papel), Origami (dobradura de papel), Shuji (caligrafia), Taiko (tambor), Yukata (vestimenta informal de verão), Koto (instrumento musical de cordas do Japão), Kendo (esporte japonês), entre outros.

Além disso, para o público que deseja se aprofundar mais no assunto e deseja estudar ou realizar pesquisas no Japão, no dia 14 (quinta-feira), será realizada a apresentação de diversas modalidades de bolsas de estudo que são ofertadas pelo Governo do Japão. Além disso, também terá palestras com depoimento de pessoas que estudaram em universidades japonesas.

Mais atividades

A semana seguirá repleta de ações para os participantes. Será realizada a Cerimônia Comemorativa, seguida de shows, desfiles, exposições e vendas de produtos e comidas típicas japonesas.

Programação

Dias 14 e 15 (quinta e sexta-feira)

Dia 14 pela tarde, Almir Kajihara, representante do Tangue Setsuko Taiko Dojo, virá de São Paulo para participar especialmente da oficina ministrada pelo grupo Kodon na APANB e no dia seguinte ministrará a oficina de Taiko apenas aos já praticantes desse instrumento milenar e aos percussionistas locais. O grupo Tangue Setsuko Taiko Dojo tem contribuído muito na difusão desse instrumento no Brasil, realizando apresentações em eventos culturais.

Para a noite, estão reservadas diversas apresentações culturais na Cerimônia, como danças, artes marciais, Taiko, Cosplay e outros, a partir de 19h.

Dias 15 e 16 (sexta-feira e sábado)

Exposição/apresentação de diversas oficinas realizadas, feira de comidas típicas japonesas e iguarias das províncias japonesas. Demonstração de Yukata (vestimenta informal de verão) a partir de 16h.

Dia 16 (sábado)

Antes de a festa começar, às 17h, o tráfego na Travessa 14 de Abril será fechado, no perímetro entre as avenidas Gov. Magalhães Barata e José Malcher, para a apresentação da dança folclórica e banda Kotekitai. A partir de 19h, será realizada a roda de dança folclórica (Bon-odori) na sede da Associação.

Oficinas dos dias 11 a 14 de setembro

Bon-Odori - Dança folclórica

Esta dança faz parte de um período de homenagens correspondente ao dia de finados no verão japonês. Hanagasa Odori é da província de Yamagata – Japão em que o principal adereço é o Hanagasa (chapéu com flores). Nesta ocasião, as pessoas se confraternizam com essa dança, em memória aos que partiram. Dias 11 a 14 de setembro, 16h às 17h30 (Bom-odori) e 18h às 19h30 (Hanagasa-Odori)

Culinária japonesa

Venha aprender as principais receitas e truques de uma das mais tradicionais e saborosas culinárias do mundo, reconhecida em 2012 pela UNESCO como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade: a culinária japonesa. Dias 12 e 13 de setembro, 14h às 16h e 18h às 20h.

Ikebana (arranjo floral)

Voltada atualmente para a decoração de interiores ou praticado como um agradável passatempo, a arte do ikebana emprega materiais naturais, possuindo inúmeros estilos e formas mundo afora. Turmas do dia 12 e 13 de setembro, 16h às 17h.

Kendo (esporte tradicional japonês)

A palavra Kendo significa literalmente Caminho da Espada em japonês. Arte tradicional em que utiliza vestimenta especial e esgrima produzida em bambu. Dias 11 a 13 de setembro, 18h às 19h30.

Kirigami (corte em papel)

Aprenda a fazer delicados artesanatos com papeis cortados em diversas formas. 11 a 13 de setembro, 15h às 16h30.

Koto (instrumento musical de cordas do Japão)

Corresponde a uma espécie de cítara japonesa. Instrumento de 13 cordas que são dedilhadas por plectros presos nos dedos. Dias 11 a 13 de setembro, 14h às 15h30.

Origami (dobradura de papel)

Aprenda na prática como uma simples folha de papel pode se transformar, através de dobras, nas mais variadas formas, como flores, animais, objetos e muito mais. Dias 11 a 13 de setembro, 16 às 17h30 e 18h às 19h30.

Shuji (caligrafia japonesa)

A arte caligráfica japonesa, o shuji, é feito com pincel e tinta especial, e constitui-se na principal arte do oriente e num mecanismo de grande importância para a compreensão da cultura japonesa. Dias 11 a 13 de setembro, 15h às 16h30.

Taiko (tambor japonês)

Instrumento de percussão japonês, sempre presente em festivais de verão no Japão e sua execução é resultado do aprimoramento diário onde o preparo físico e mental/espiritual também são importantes. Dia 14 teremos a participação especial do Almir Kajihara que ministra essa arte em São Paulo. Dias 11 a 14 de setembro, 14h às 15h30.

Realização: Associação Pan-Amazônia Nipo-Brasileira, com o apoio do Consulado do Japão em Belém, Escola de Música da UFPA e Supermercado Mais Barato e da comunidade local e municípios próximos.

Serviço:

Data: 11 a 16 de setembro de 2023

Local: Associação Pan-Amazônia Nipo-Brasileira

Travessa 14 de Abril, 1128, Belém (PA)

Contato: 91-9888-4435

Inscrições: QR code