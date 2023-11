50 anos: Igreja do Evangelho Quadrangular reúne cerca de 45 mil pessoas no Mangueirão

A Igreja do Evangelho Quadrangular celebrou 50 anos na noite deste sábado, 25, com um grande evento no Novo Mangueirão, Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença, em Belém. O público presente estimado foi de 45 mil pessoas. O Governador do Pará, Helder Barbalho e a vice-governadora, Hana Ghassan, também prestigiaram a celebração.

A Igreja do Evangelho Quadrangular surgiu na cidade de Los Angeles, Califórnia, tendo como fundadora a missionária Aimée Semple McPherson. No Brasil, o casal de missionários Harold e Mary Williams, foram os responsáveis pela chegada do Evangelho Quadrangular. A primeira igreja surgiu em São João da Boa Vista, no interior paulista. Com 72 anos no Brasil, a IEQ possui cerca 12.400 portas abertas, e aproximadamente 40 mil pastores.

Para o Pastor Everaldo Moreira, há 48 anos, ativo na Igreja do Evangelho Quadrangular, é muito gratificante poder chegar até aqui e saber que ele conseguiu. “Nós glorificamos a Deus porque comemorar 50 anos é um Jubileu de Ouro”, iniciou. Pastor Everaldo falou ainda sobre a emoção de reencontrar no evento, colegas que estiveram com ele desde o início. “O mais importante é que estamos passando o legado desse evangelho de geração para geração cuidando de tantos corações necessitados”.

Ainda segundo o Pastor, “o papel da igreja é levar Cristo ao encontro das nossas necessidades. Sem Jesus não há felicidade. Ele cuida do nosso temperamento, das nossas aflições. Que venham mais 50, 100 anos de bênçãos para a nossa igreja”, celebrou.

A jovialidade do Pastor Tássio Barleta, retrata a nova geração que surgiu dentro desses 50 anos. Para ele, a celebração é um marco. “É uma mudança geracional. Deus fez muito através da vida de tantas pessoas durante esses 50 anos e eu acredito que levantamos uma nova geração”, garantiu.

O Pastor destacou ainda que o momento é um encontro, de uma geração que fundou um legado e que está passando esse cajado para frente. “É uma festa de todos para celebramos esse marco para a nossa cidade, para o nosso Estado. E já projetamos mais 50 anos porque eu tenho certeza que ainda vamos transformar muitas vidas”, comemorou.

O Pastor Lourival Pereira, não escondeu a emoção ao ver o Mangueirão lotado. “Celebrar esses 50 anos com esse estádio lotado é uma emoção muito grande, são pessoas que foram atingidas pelo evangelho que produz mudança de vida. Então esse momento é algo fantástico”.

Ainda segundo o Pastor Lourival, a mensagem que a igreja quadrangular traz é a mensagem do evangelho que transforma. “É um alívio que só Jesus Cristo pode nos dar. Então ver tantas pessoas transformada alegra demais meu coração”. Alívio esse que conquistou o coração da autônoma, Simone Braga, que levou sua família completa para a festa de comemoração do Jubileu de Ouro da igreja. “É uma benção poder estar aqui com quase toda a minha família. Estamos recebendo o melhor de Deus, não é apenas uma festa, mas uma forma de reconhecimento pois a igreja transformou as nossas vidas. É a nossa segunda casa”, concluiu a participante.