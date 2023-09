21º edição da Parada do Orgulho LGBTI+ irá ocorrer no domingo (24), em Belém

A capital paraense recebe a 21º edição da Parada do Orgulho LGBTI+ neste domingo (24). Neste ano, o evento terá como tema “Diversidade e Inclusão: Pluralidade, Acesso e Respeito”, em alusão a todos os segmentos historicamente discriminados da sociedade que são abraçados e estão incluídos na população LGBTI+. A programação está prevista para iniciar às 12h, com a concentração do público no início da Avenida Presidente Vargas e às 15 horas será a saída em direção a São Brás.

Conforme divulgado, a temática abordada neste ano foi escolhida para chamar atenção da sociedade e do poder público para os aspectos que norteiam as vivências destas populações que passam por discriminações diariamente: as mulheres; os negros; as pessoas com deficiência; os afro-religiosos; os indígenas; as populações tradicionais e entre outros. Além disso, também é uma maneira de legitimar e garantir os direitos desses segmentos.

Segurança

Durante a Parada do Orgulho LGBTI+, a Guarda Municipal de Belém (GMB) e a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) estarão dando apoio ao longo do trajeto, que será de quase quatro quilômetros. Os agentes estarão atuando antes e depois do evento para interditar algumas ruas e também controlar o fluxo de veículos na área, que costuma ter intensa movimentação.

A Guarda Municipal irá disponibilizar 30 agentes de várias bases distritais, como: Dabel, Dasac, Dagua e Daico. Além de equipes dos grupamentos de Ações Táticas (GAT), Ações Táticas com Cães (Atac), Ronda da Capital (Rondac), Ronda Ostensiva Municipal (Romu), três viaturas e 18 motocicletas. As equipes estarão divididas entre o policiamento a pé e também motorizadas, que ficarão em toda a extensão da avenida. Segundo a GMB, os guardas municipais vão atuar em apoio à Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), na interdição temporária das vias no trajeto do cortejo.