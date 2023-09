21ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ em Belém terá segurança reforçada

A segurança, durante o trajeto da 21ª Parada do Orgulho LGBTQIA+, que será realizada no próximo domingo (24), será reforçada. O serviço realizado pela Guarda Municipal de Belém (GMB) será integrado com as demais forças de segurança pública que atuarão antes, durante e depois do cortejo.

A concentração será às 12h, na Av. Presidente Vargas, próximo à Praça dos Estivadores, no bairro da Campina. Ao longo do evento de quase 4 km, A GMB prevê equipes policiando a pé, e equipes motorizadas, que ficarão em toda a extensão do itinerário. Além disso, os guardas municipais vão atuar em apoio à Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), na interdição temporária das vias no trajeto do cortejo.

“O planejamento foi construído para que o evento transcorra de maneira tranquila. A segurança estará presente durante todo o evento e só termina com a dispersão do público”, afirma o inspetor da Divisão de Operações da GMB, Élcio Vale, que recomenda atenção redobrada aos participantes da Parada do orgulho LGBTQI+ .

“Recomendamos que as pessoas se divirtam com atenção e responsabilidade, evitem usar joias e levar pertences de valor e, caso aconteça furto ou roubo, façam o boletim de ocorrência online e procurem o agente de segurança mais próximo”, completa o inspetor.

Para este evento a Guarda Municipal vai empregar 30 guardas municipais das bases distritais Dabel, Dasac, Dagua e Daico, e dos grupamentos de Ações Táticas (GAT), Ações Táticas com Cães - Atac, Ronda da Capital - Rondac, Ronda Ostensiva Municipal (Romu), três viaturas e 18 motocicletas.