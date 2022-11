Vitrines do Comércio ganharam vida com o pioneirismo de Romulo Maiorana

Antes de lançar um novo modelo de jornalismo no Pará, com a compra do jornal O Liberal, em 1966, em um projeto de periódico menos partidário e mais comprometido com o relato dos fatos, Romulo Maiorana ficou conhecido por seu tino empreendedor e promissor no ramo empresarial. No Comércio da capital paraense, ele investiu nas suas primeiras lojas de variedades.

Romulo chegou a ter sete estabelecimentos, todos com as iniciais RM no nome. Com vitrines amplas e espelhadas, transformou o visual das ruas do centro comercial e, ainda, a forma de atender ao público, que era captado ainda na calçada, e recebido de forma diferenciada dentro dos estabelecimentos.

Para o atual presidente da Federação do Comércio do Pará, Sebastião de Oliveira Campos, o jornal O Liberal vem refletindo e contribuindo para transformações econômicas e sociais em todo o Estado desde o começo de sua trajetória.

“Hoje vemos que passar décadas empenhando esforços, sem esmorecer, mostra a firmeza de um propósito, e lembro que o jornal O Liberal, desde o início, já se preocupava e assumia propósitos como, demonstrar a necessidade de integrar o desenvolvimento da região Norte ao restante do País para contribuir com a economia da época, visando a evolução das atividades, dentre elas, a indústria, comércio e serviços. Além de atuação marcada pela defesa do bem comum”, afirmou.

No que se refere aos anúncios, Sebastião pontuou que o comércio dependia, naquela época, para a venda de seus produtos, de mecanismos limitados de divulgação e lembra que, ao longo do tempo, com a ampliação da mídia impressa em quantidade de alcance nos mais distantes municípios, o jornal passou a ser um grande aliado.

“Os anúncios foram sendo moldados e se alterando de acordo com o próprio perfil do consumidor. E a agilidade com que o jornal O Liberal introduz modernização e inovação em conformidade com o que setor precisa anunciar e chega de forma eficaz para a clientela”, diz. “O jornal O Liberal nasceu engajado num ideal e contribuiu, ao longo do tempo, para a economia do estado, seja em dar voz aos pleitos e necessidades para a integração e desenvolvimento do Estado e até da Região Norte, seja como próprio fomentador da economia, com consequências sobre a produção, o emprego e a renda, por meio de seus diversos cadernos, com artigos, informações mais diversificadas e diferenciadas”, concluiu.

Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas De Belém, Eduardo Yamamoto, contribuir com o comércio, que hoje, segundo ele, representa mais de 70% do PIB da capital paraense, segundo dados da Fapespa, é fundamental para fomentar a economia. O empresário reforça que, junto com o setor de serviços, é o maior gerador de empregos, ou seja, contribuiu significativamente com o desenvolvimento de Belém e do Estado como um todo.

“Hoje, grande parte desta pujança é decorrente da parceria entre os comerciantes e a grande vitrine proporcionada pelo jornal O Liberal. A trajetória de sucesso de sete décadas do jornal é concomitante ao crescimento do comércio em todos os seus aspectos”, analisa.

Eduardo recorda, inclusive, que para além de ser luz publicitária às marcas, ajudava os comerciantes a tomarem decisões, dado o serviço de vanguarda oferecido pelo importante meio de comunicação impresso a partir de suas notícias. No momento atual, em que o comércio precisou se reinventar, sobretudo nos últimos anos, com o advento da Internet e, consequentemente, com a migração parcial das relações de consumo para o ambiente digital, o empresário afirma que o Jornal seguiu de braços dados com o desenvolvimento.

“Com o jornal não foi diferente. O conteúdo impresso, que mantém a sua tradição em muitos lares, hoje não apenas divide espaço, mas se integra às plataformas digitais com o mesmo objetivo de sempre: garantir conteúdo de qualidade e com a responsabilidade. Assim, o comércio e o jornal o Liberal seguem caminhando juntos, evoluindo e adaptando-se sempre, mantendo o objetivo de oferecer o melhor ao seu público consumidor”, finaliza.