O Liberal 76 anos: Romulo Maiorana inaugura TV Liberal e forma tripé da comunicação paraense

Oficialmente, a TV Liberal inaugurou em abril 27 de abril de 1976, já com transmissão em cores. Com direito à uma festa histórica de lançamento, às 19h30, o ministro das Comunicações, Euclides Quandt de Oliveira, acionou o botão que colocava a emissora no ar. Era o início de mais um capítulo na história de pioneirismo do comunicador e empresário Romulo Maiorana.

Acompanhado da esposa, Lucidéa Maiorana, e seus 7 filhos – Romulo, Ronaldo, Rosana, Angela, Rosangela, Roberta e Rose –, Romulo realizou um evento para mais de 500 convidados, entre eles o governador do Estado, Aloysio Chaves; o prefeito de Belém, Ajax de Oliveira, além de artistas, personalidades e diretores da Rede Globo, como Joseph Wallach e Walter Clark.

Já no ar, direto da redação de O Liberal, localizada na rua Gaspar Viana, soou a sirene de lançamento da TV, enquanto o radialista Jaime Bastos lia um breve texto sobre a inauguração da TV Liberal, enquanto sua imagem se alternava com a da multidão que o assistia. Os repórteres Ubiratan d'Aguiar e Joaquim Antunes entrevistavam os convidados, e após Bastos concluir seu texto, discursou Romulo Maiorana, Euclides de Oliveira e Aloysio Chaves.

Cerca de nove quarteirões no entorno da sede da emissora, desde a Travessa Quintino Bocaiúva até a Travessa Doutor José Moraes, além das avenidas Governador José Malcher, Nazaré e Comandante Brás de Aguiar foram fechados ou tiveram o trânsito parcialmente interrompido.

A multidão dentro e fora da emissora aplaudia e, em seguida, os convidados seguiram para a Assembleia Paraense, onde foi servido um banquete em homenagem a fundação da emissora. No dia seguinte, seguiu-se uma programação especial até o dia 30 de abril, que mostrava a reprise da inauguração da emissora e o histórico da conquista do canal.

Primeira sede da TV

A concessão para a transmissão de conteúdo pelo canal 7 VHF de Belém iniciou pelo menos dois anos antes da inauguração da TV Liberal. Romulo Maiorana recebeu a notícia do empresário Ossian Brito sobre a licitação para a operação da emissora, publicada pelo Ministério das Comunicações no Diário Oficial da União e formou, em apenas três dias, a sociedade com Linomar Bahia (jornalista e diretor da Rádio Liberal), Walter Guimarães, Eládio Malato, Guaracy de Brito e Ossian Brito (que seria o futuro diretor da emissora).

Já em outubro de 1974, passado o período do Círio de Nazaré, se teve a notícia de que o grupo havia vencido a concorrência. Em seguida, o presidente Ernesto Geisel outorga o canal para o Grupo Liberal e, no dia 14 de novembro, o decreto nº 74.879 é publicado no Diário Oficial da União. Em 12 de dezembro, a Televisão Belém Ltda. (antiga razão social da emissora) é oficialmente registrada no Departamento Nacional de Telecomunicações (DENTEL).

No ano seguinte, no dia 4 de julho, o DENTEL autorizou a implantação, tendo inicialmente como local a sede do Grupo Liberal, na Rua Gaspar Viana, 254, no Reduto. Porém, o prédio já abrigava o parque gráfico e a redação dos jornais O Liberal e Folha do Norte, bem como os estúdios da Rádio Liberal, e por isso não tinha capacidade de receber uma emissora de TV.

Foi necessário, então, a construção da sede da emissora, que funciona no mesmo lugar até os dias atuais. Localizada na avenida Nazaré, nº 350, ao lado da Alameda São Luiz, foi construído, inicialmente, um prédio com 4 blocos independentes e que ocupava uma área de 2.200 m². Já as câmeras, ilhas de edição, mesas de corte e todos os equipamentos que tornaram a TV Liberal, como já era chamada por Maiorana, conferiram à emissora a alcunha de mais equipada e moderna do país.

Os equipamentos de última geração foram comprados e encomendados por Maiorana durante uma viagem aos Estados Unidos, onde participou da feira da National Association of Broadcasters

Afiliada da Rede Globo

Operando inicialmente com um transmissor de 5 kW de potência, a TV Liberal, em caráter experimental, foi ao ar pela primeira vez à meia-noite de 2 de abril de 1976. O público pode conferir, na ocasião, uma seleção de desenhos animados e depois de um momento, os apresentadores Vera Cascaes e Francisco César saudaram os telespectadores e informavam que a emissora estava no ar para testar seus equipamentos. Após 14 meses de trabalho, a TV Liberal estava pronta para ir ao ar em definitivo no dia 27 de abril.

A emissora se tornou afiliada da Rede Globo após a mesma decidir não renovar o contrato com a TV Guajará, em 1969. Os diretores da Globo então negociaram a futura afiliação com a TV Liberal, que teria início a partir de 1.º de maio de 1976, um dia após o fim do contrato e da afiliação com a TV Guajará.

Grade de horários e avanços

A programação inicialmente era composta apenas dos blocos locais do Hoje e do Jornal Nacional, que se resumiam em pouco mais de cinco minutos de duração. Poucos programas da Globo eram exibidos via satélite na época, razão pela qual a emissora recebia malotes vindos de avião do Rio de Janeiro e que passavam antes pelas outras afiliadas até chegar em Belém.

O superintendente da TV Liberal, Fernando Nascimento, lembra que a TV chegou, pela instantaneidade do sinal, a ser uma ferramenta importante de integração do Estado. “Nós lembramos de momentos em que os moradores de municípios não sabiam o que acontecia na capital, muitos nem conheciam o Círio, por exemplo. Eu lembro bem que a gente tinha a maior dificuldade de vender o Círio em Marabá por exemplo, em Conceição, em Redenção, em Parauapebas e Paragominas”, explicou.

Fernando afirma que a equipe de negócios passou a atuar nas regiões Sul, Sudeste e Oeste, para que os paraenses se sentissem reconhecidos em seus valores e sentissem parte da cultura, da arte do Estado. “E esse papel tem até hoje, de integrar o estado e no reconhecimento de que nós somos uma unidade. Então a TV sempre teve esse papel de ser um grande agente integrador da cultura, do conhecimento, da culinária, da arte, da música, nós estamos presente hoje em todo o estado do Pará com a cultura paraense”, pontua.