Prefeitura de Ananindeua vai realizar castração grátis no conjunto Júlia Seffer

A prefeitura de Ananindeua realizará a castração de gatos e cachorros a partir da próxima segunda-feira (7) no conjunto Júlia Seffer. Para castrar, os animais devem ter até três anos de idade e os tutores devem ser moradores do bairro atendido.

O Castramóvel da prefeitura de Ananindeua estará estacionada na quadra da escola São Judas Tadeu, que fica localizada na rua de mesmo nome, próximo a BR-316, no conjunto Júlia Seffer. Moradores do bairro Águas Lindas poderão levar seus animais para a castração. As senhas começarão a ser distribuídas no local a partir das 7h. Veja o cronograma de atendimento:

Segunda-feira - 07/08/23 - Cadastro, avaliação e coleta de sangue de gatos;

Terça-feira - 08/08/23 - Cadastro, avaliação e coleta de sangue de cães;

Quarta-feira - 09/08/23 - Castração de gatos que passaram pela avaliação;

Quinta -feira - 10/08/23 - Castração de cães que passaram pela avaliação.

Para realizar o cadastro, será necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência do tutor. Animais vacinados nos últimos 15 dias e animais que estão no cio não poderão realizar a castração. Veja outros requisitos:

Animais devem estar saudáveis;

Animais devem ter entre 7 meses e 3 anos de vida;

O animal deve estar em jejum hídrico a pelo menos 6h e em jejum sólido a pelo menos 8h no dia do procedimento cirúrgico;

Em caso de prenhez, somente após o desmame dos filhotes.

Além disso, os tutores deverão levar os animais com coleira, focinheira e em caixas de transporte (felinos) nos dias de cadastramento e no dia da cirurgia. Após o procedimento, as fêmeas deverão utilizar a roupa pós-cirúrgica e os machos deverão utilizar o colar elizabetano.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)