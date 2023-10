Enem 2023: estudantes recebem aulão preparatório neste sábado em Ananindeua; saiba como se inscrever

Um aulão preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio 2023 (Enem) será realizado neste sábado (14), na Usina da Paz Icuí-Guajará, em Ananindeua. O aulão é voltado para estudantes da rede pública. Os alunos poderão se inscrever gratuitamente de forma online. A Usina da Paz do Icuí fica localizada na estrada do Icuí-Guajará, esquina com a avenida Independência.

O aulão será realizado de 8h às 12h, no auditório da Usina da Paz, com aulas de História (8h às 9h), Química (9h às 10h) , Redação (10h às 11h) e Matemática (11h às 12h). As aulas serão ministradas por professores da rede estadual. A ação faz parte do projeto "Enem Pará", promovido pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

Cursinho

As aulas gratuitas do cursinho preparatório da Seduc iniciaram no dia 2 de outubro, na Escola Estadual Dom Pedro II, em Belém. Mais de mil estudantes são atendidos nos turnos da tarde e noite por mais de 30 professores da rede pública que ministram as aulas de todas as disciplinas.

Serviço

Enem Pará - Usina da Paz do Icuí-Guajará

Data: 14/10 (sábado)

Horário: das 8h às 12h

Local: Usina da Paz do Icuí, localizada na estrada do Icuí-Guajará, esquina com a avenida Independência