Concurso de quadrilhas juninas em Ananindeua homenageia Luiz Gonzaga e premia até R$ 25 mil

O Forró Ananindeua 2023, que é a principal Festa de São João da cidade, começou no dia 1º de maio, porém a ‘festança’ continua nesta sexta-feira (9), a partir das 18h, no estacionamento do ginásio Dr. Almir Gabriel, o Abacatão, no bairro do Coqueiro, com os concursos de quadrilhas juninas nas etapas municipal e intermunicipal. As disputas contam com mais de 60 grupos de brincantes de diversas localidades do Pará. Além disso, neste ano, o evento traz um museu em homenagem ao Rei do Baião, Luiz Gonzaga.

Há 27 anos, o concurso fomenta a participação dos grupos de quadrilhas locais, como forma de valorizar a cultura e, também, contribuir com a geração de empregos, diretos e indiretos, durante os dias de competição. O público que frequenta as noites do Forró Ananindeua vai desfrutar de 40 estandes com artesanatos, alimentação e outros serviços. As quadrilhas juninas vão se apresentar em três finais de semana. A etapa municipal ocorrerá nos dias 9, 10, 11, 16, 17 e 18 de junho, enquanto o intermunicipal será realizado de 22 a 24 deste mês. Já no dia 25 haverá a final com os ganhadores das competições.

Com 25 anos de existência, a quadrilha Forró Sanfonado, do bairro 40 horas, é uma das competidoras do município. Neste ano, o grupo foi o vencedor do concurso Forró Ananindeua em parceria com o Shopping Metrópole. Agora, o foco deles são as etapas municipal e intermunicipal. A agremiação é formada por 40 pares e um marcador. Segundo a presidente do grupo, Adriana Reis, 48 anos, os ensaios no decorrer deste ano foram intensos.

“Em virtude de termos começado somente no fim do mês de fevereiro, foi necessário ensaios exaustivos, inclusive em dias de domingo. No entanto, tudo valeu muito a pena! As expectativas são as melhores possíveis. Nós trabalhamos muito, ensaiamos muito para apresentar o espetáculo que nos propomos a fazer. E esperamos que os amantes da cultura se sintam representados com tudo que estamos levando para essa quadra junina”, disse Adriana Reis.

Mauro Laurentino, 45 anos, é presidente e marcador da quadrilha Sensação Cabra da Peste. O grupo tem 15 anos de São João e possui 11 títulos de vice-campeã do Forró de Ananindeua. Seu marcador tem dez títulos de melhor marcador do concurso, entre outros intermunicipais. “Nossos ensaios começaram no início de janeiro deste ano, em locais abertos nas ruas e quadras do bairro do Paar. Temos orgulho de representar nosso bairro com o apoio da comunidade. Neste ano, trouxemos uma singela homenagem à república Rio Grandense e os últimos representantes da Revolução Farroupilha, trazendo o tema: os segredos do sul”, contou Laurentino. Atualmente, o grupo tem 20 casais e um marcador.

Premiação

Ao todo, a Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult) está investindo mais de R$ 300 mil, entre subsídios e premiações. As quadrilhas juninas que alcançarem as maiores pontuações, serão premiadas com troféu e valores em dinheiro. A quadrilha junina mirim que melhor se apresentar também receberá um prêmio. Os valores das premiações estão distribuídas da seguinte forma: primeiro lugar (R$ 25 mil), segundo lugar (R$ 15 mil), terceiro lugar (R$ 10 mil), quarto lugar (R$ 7 mil) e quinto lugar (R$ 5 mil). Os grupos que ficarem entre o 6º e o 10º lugar vão ganhar R$ 3 mil cada um. A mirim ganhará R$ 4 mil.

Além disso, as misses das quadrilha juninas adulto/juvenil nas categorias miss caipira, miss negritude, miss simpatia e a miss LGBTQIAP+ que alcançarem a ordem de classificação 1°, 2º e 3º lugar, nas suas categorias, receberão troféus como premiações simbólicas, além do prêmio em dinheiro. Os valores são: primeiro lugar (R$ 3 mil), segundo lugar (R$ 2 mil) e terceiro lugar (R$ 1 mil). As misses mirins se apresentarão nas gêneros de miss caipira, miss negritude e miss simpatia, todas serão premiadas com o valor de R$ 500. O marcador com a maior pontuação será premiado com troféu e um prêmio no valor de R$ 3 Mil.



Confira a ordem, datas e horários das apresentações:



9 de junho (sexta-feira) - concurso municipal

18h: grupo de manifestações parafolclóricas Parananin

19h: esquadrão junino mirim

20h: os tancredinhos

21h: sabor marajoara

22h: sensação junina

23h: os kaboclos

00h: herick rafael

2h: encerramento



10 de junho (sábado) - concurso municipal

18h: concurso do touro mecânico

19h: grupo de toada kawahiva

20h: esquadrão junino

21h: explosão da juventude

22h: forró sanfonado

23h: paula moraes

2h: encerramento



11 de junho (domingo) - concurso municipal

18h: concurso do touro mec nico

19h: boi labioso e arrastão cultural

20h: encanto paraense

21h: mandacaru

22h: os cangaceiros

23h: banda kelvis maudonato

2h: encerramento



16 de junho (sexta-feira) - concurso municipal

18h: concurso do touro mec nico

19h: pássaro rouxinol

20h: geração estrela junina

21h: luar de junho

22h: mocidade

23h: gleydson e lohan

2h: encerramento



17 de junho (sábado) - concurso municipal

18h: concurso do touro mec nico

19h: banda toro açú

20h: asa branca de são joão

21h: sorriso junino

22h: euforia junina

23h: paixão de são joão

00h: sandrinha

2h: encerramento



18 de junho (domingo) - concurso municipal

18h: concurso do touro mec nico

19h: grupo folclórico amazônia

20h: forró de cheiro mirim

21h: flor do ananin

22h: sensação cabra da peste

23h: tropa do forró

2h: encerramento