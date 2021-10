Confira a coluna de Jefferson Hoenisch desta sexta-feira, 22/10

1- ANIVERSÁRIO

O empresário Marcio Cunha comemorou o 4.2 feliz da vida ao lado da família no dia 19.

2 - BDAY

Lucas Chagas faz aniversário neste domingo (19) e deve reunir amigos para festejar o b'day na night. Uma dica para nossas leitoras solteiras: o rapaz está na pista!

3- CIRCO

O Circo Astro está instalado na área externa do Shopping Metrópole Ananindeua até o dia 30 de novembro.

Entre as atrações diárias, palhaços mágicos, globo da morte, malabarismo, de segunda a sexta, às 19h, e aos sábados, domingos e feriados, às 18h e às 20h. Para assistir aos espetáculos é obrigatório o uso de máscaras.

4- TEATRO DA PAZ

O vice-prefeito de Ananindeua, Erick Monteiro, e a segunda dama do município, Giselle Remor, em recente clique no Theatro da Paz, junto com as filhas mais velhas, Leandra e Sophia.

5- ENCONTRO AFRO RELIGIOSO

O Encontro Metropolitano de Povos Tradicionais de Matriz Africana do Pará será realizado pela primeira vez nesta sexta-feira (22), com inscrições abertas para todos os públicos. O evento vai reunir entidades ligadas à preservação dos direitos humanos, para descentralizar os debates da capital e promover uma maior integração territorial. Na foto, a responsável pela Coordenadoria Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Byany Sanches, a presidente da Associação Afro Religiosa Iloiany, Rosalidia Sutelo, e Yá Adenilsa Conceição e Pai João Conceição, da Casa de Xangô Ayrá.