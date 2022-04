Confira a coluna de Jeferson Hoenisch desta sexta-feira, 22 de abril

JUNTINHOS NA FEIJOADA!

Luana Pacheco e o maridão Paulo Victor Sarmanho curtiram juntinhos a Feijoada com Pagode, em um recente convite da Link Produtora, no Club Caixaparah.

Juntinhos na feijoada (Divulgação)

INFLUENCER

O digital influencer, Luan Cunha, participou de um badalado evento em São Paulo, a convite da loja Chilli Beans em Belém. O mineiro, que mora em Ananindeua, representou os paraenses na programação que reuniu influencers do país e, de quebra, show da cantora Ludmilla.

Influencer (Divulgação)

VAI SER BABADO!

Suanny Batidão garante que a festa deste sábado (23), na cervejaria Anani Beer, será babado. Além do show da artista, terá apresentação da cantora Nira Duarte e do DJ Diogro. A mulherada entra free até às 21h.

Vai ser babado (Divulgação)

ANIVERSÁRIO

A vereadora tucana, Nice Ruffeil, fez aniversário no feriado do dia 21. A parlamentar e ex-chefe da Casa Civil da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), recebeu homenagem especial na Paróquia Divino Espírito Santo.

Aniversário (Divulgação)

ANIVERSARIANTE DA SEMANA

Wanya Lúcia Monteiro, toda elegante e sorridente na coluna, fez aniversário nesta semana. A mãe do vice-prefeito Erick Monteiro, comemorou a chegada da idade nova ao lado de amigos e familiares.