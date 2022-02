Confira a coluna de Jeferson Hoenisch desta sexta-feira, 11 de fevereiro

LIBRAS

A Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat) está com inscrições abertas para o curso básico de Língua Brasileira de Sinais (Libras), destinado à pessoas acima dos 18 anos. Os interessados podem se inscrever até o próximo dia 28, no CRAS Jaderlândia, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. O curso é totalmente gratuito e as aulas terão início em março.

CARNANINDEUA

O Carnanindeua deste ano será virtual. Os foliões de Ananindeua vão curtir, da tela do celular, a super live que ocorrerá nos dias 23, 24 e 25, a partir das 19h, através do YouTube e das redes sociais da prefeitura. As inscrições para participar do concurso Musa Carnanindeua 2022 encerram hoje (11). A programação completa será divulgada em breve.

IDADE NOVA

Luiz Cláudio Fernandes, repórter querido do Ananindeua em Revista, soma idade nova nesta sexta-feira (11). O jornalista, todo sorridente na coluna, completa 33 aninhos de vida. O “fotão” é de Walda Marques.

Idade nova (Walda Marques)

FELIZ ANIVERSÁRIO

A dinâmica Fátima Abas, assessora do deputado estadual Júnior Hage e grande amiga de todos os momentos, faz aniversário neste domingo (13).

Feliz aniversário (Arquivo pessoal)

NOVOS PROJETOS

Doutor Fábio Moura, advogado dos melhores que tem no estado do Pará, está feliz da vida com os novos projetos. Nesta semana, saiu sua nomeação a secretário adjunto de educação de Ananindeua.

Novos projetos (Divulgação)

HOMENAGEM

O prefeito Doutor Daniel, a líder de governo na Câmara Municipal, vereadora pastora Ray Tavares, e o vice-prefeito Erick Monteiro na recente sessão especial em homenagem ao aniversário do ex-prefeito Manoel Pioneiro.